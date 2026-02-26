El Burgos verbaliza sus aspiraciones de soñar con Primera: "Estamos en el buen camino"

Mateto Mejía, que llegó el pasado verano desde el filial del Sevilla, dejó claro que el playoff de ascenso sigue muy vivo: "Es posible"

El Burgos sumó el pasado fin de semana su tercera jornada sin ganar en LaLiga Hypermotion tras empatar ante Las Palmas y Cádiz y caer ante el Racing de Santander en El Sardinero. A pesar de este pequeño bache que está sufriendo el Burgos, los de Ramis siguen a dos puntos del play off de ascenso que marca ahora mismo Las Palmas con 42. El siguiente reto del Burgos es más complicado de lo que parece ya que visita a un Real Zaragoza que tiene a Rubén Sellés en entredicho y con un Ibercaja Estadio que como es habitual, no dejará solo a los suyos.

Mateo Mejía apuesta por luchar por el play off de ascenso a Primera

Este pasado miércoles, Mateo Mejía, que llegó al Burgos el pasado verano procedente del filial del Sevilla y que ya ha firmado tres goles en Liga, compareció en rueda de prensa en la previa ante el Real Zaragoza. El delantero colombiano de 23 años habló de la racha negativa del Burgos y puntualizó la falta de puntería de cara a portería: "La verdad es la categoría es muy competitiva. Estamos haciendo buenos partidos y generando mucho. Tenemos que seguir en esta línea porque seguro que los resultados van a llegar. El equipo trabajó mucho. En estas últimas jornadas no estamos acertados de cara al gol y debemos acabar los partidos con algo más de puntería. Creo que los resultados no nos están acompañando".

Pero Mateo Mejía no pierde de vista la clasificación de LaLiga Hypermotion y sacó pecho de la posición de los de Ramis, a solo dos puntos del play off: "A pesar de todo estamos a dos puntos de la promoción de ascenso. No vamos a dejar de trabajar para terminar la temporada lo más arriba posible. El objetivo de jugar la promoción de ascenso es posible y vamos por el buen camino".

Mateo Mejía, feliz en el Burgos y con ganas de tener más minutos con Ramis

Mateo Mejía no está contando con demasiadas oportunidades en el Burgos entre decisiones técnicas de Ramis y una inoportuna lesión de tobillo entre diciembre de 2025 y enero de este 2026. A pesar de esto, Mateo Mejía confesó estar bien en el Burgos: "Me encuentro muy bien en la ciudad. Es mi primera temporada y soy joven, pero creo que tengo cualidades que puedo explotar aquí. Tengo que seguir trabajando a tope para estar preparado para cuando el cuerpo técnico me necesite".

Pero el delantero nacido en Zaragoza apostó por jugar aunque reconoce la competencia en la línea ofensiva que existe en el cuadro burgalés: "A todos nos gusta jugar más, pero que la temporada está siendo positiva. No es fácil jugar porque hay una gran competencia, con jugadores de mucha talla. La competencia es sana y te hace entrenar más y mejor. Para mí es un privilegio estar con compañeros de ese nivel porque aprendo mucho de ellos".

El recuerdo de Mateo Mejía del Real Zaragoza

Por último, el delantero del Burgos recordó sus pinitos en el Real Zaragoza y trató de achacar el mal momento de los maños a no jugar en La Romareda: "Yo nací allí y jugué en el club de pequeño. No hay que mirar la clasificación porque son un buen equipo y tienen las cosas muy claras. Contra nosotros se van a jugar mucho y será un partido muy duro, pero creo que estamos capacitados para sacar los tres puntos. Puede ser que no jugar en La Romareda les está condicionando. Su situación es más de rachas ya que no están en su mejor momento, pero no hay que menospreciarles, tienen una gran plantilla".