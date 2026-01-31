Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Deportivo y la derrota del Leganés en la jornada 24 de Segunda división

La jornada 24 de LaLiga Hypermotion dejó momentos vibrantes, con el Burgos y el Albacete celebrando triunfos decisivos y el Deportivo imponiéndose en León para seguir soñando con el ascenso.

La jornada 24 de LaLiga Hypermotion dejó emociones fuertes, goles decisivos en el tiempo añadido y movimientos importantes tanto en la zona alta como en la lucha por la permanencia. Equipos en racha consolidaron su buen momento, mientras otros siguen atrapados en dinámicas preocupantes que comprometen su futuro inmediato.

El Burgos se hace fuerte en El Plantío y tumba al Leganés

El Burgos CF volvió a demostrar que El Plantío es un fortín tras lograr un triunfo épico por 2-1 ante el Leganés, decidido en el tiempo de prolongación. El conjunto burgalés supo golpear en los momentos clave y resistir cuando el encuentro parecía encaminado al empate.

Tras una primera parte equilibrada y con pocas ocasiones claras, el Burgos salió con una marcha más tras el descanso. David González abrió el marcador aprovechando una buena acción colectiva, convirtiéndose además en el máximo goleador del equipo. El cuadro pepinero reaccionó en el tramo final y encontró el empate gracias a Óscar Plano, lo que parecía sentenciar el reparto de puntos.

Sin embargo, cuando todo apuntaba al 1-1 definitivo, Mario González apareció en el minuto 92 para desatar la euforia local y colocar al Burgos en una meritoria quinta posición, a la espera de otros resultados.

El Albacete prolonga su racha y agrava la crisis del Zaragoza

En el Carlos Belmonte, el Albacete Balompié confirmó su excelente momento de forma tras imponerse por 2-0 al Real Zaragoza, sumando su tercera victoria consecutiva y alejándose con claridad de la zona peligrosa.

El encuentro arrancó de manera inmejorable para los locales. Un centro preciso acabó en la cabeza de Agus Medina, que adelantó al Alba en los primeros minutos y firmó su séptimo gol del campeonato. El dominio albaceteño se mantuvo durante buena parte del primer tiempo, con ocasiones suficientes para ampliar la ventaja.

Tras el descanso, el Zaragoza tuvo sus opciones para igualar el marcador, pero la falta de acierto volvió a condenar a los aragoneses. Quien no perdonó fue Jefté Betancor, que aprovechó un gran servicio para marcar el segundo y sentenciar el choque. El Zaragoza, sin respuestas, continúa inmerso en una dinámica negativa que lo mantiene muy cerca del descenso.

El Deportivo asalta León y vuelve a mirar hacia arriba

Otro de los partidos destacados de la jornada se vivió en el Reino de León, donde el Deportivo de La Coruña logró un triunfo de gran valor por 0-1 ante la Cultural Leonesa. El duelo fue intenso, equilibrado y marcado por la falta de acierto local y la eficacia visitante en el momento decisivo.

La Cultural firmó una primera mitad muy seria, con un planteamiento valiente y varias llegadas peligrosas, pero se topó con la solidez defensiva del Dépor. Tras el descanso, el conjunto gallego fue creciendo y estrelló hasta dos balones en la madera, avisando de lo que estaba por llegar.

Ya en el minuto 90, una acción dentro del área fue castigada con penalti y Yeremay no falló desde los once metros, otorgando tres puntos de oro a los coruñeses, que regresan provisionalmente a puestos de ascenso directo. Para la Cultural, la derrota supone un duro golpe, encadenando tres jornadas consecutivas sin ganar y cayendo a zona de descenso.

