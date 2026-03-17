Yeremay, listo para volver: su vuelta ya tiene fecha marcada

El extremo Yeremay Hernández ya tiene en el horizonte su regreso con el Deportivo de La Coruña tras superar su lesión

El extremo Yeremay Hernández podría convertirse en la gran novedad del Deportivo de La Coruña para el partido de este sábado frente al Real Zaragoza. El joven atacante avanza de forma positiva en su recuperación y ya ha comenzado a integrarse parcialmente en los entrenamientos grupales, lo que abre la puerta a su regreso a la convocatoria.

Tras varias semanas apartado por una pubalgia, el futbolista canario ha dado un paso importante al completar buena parte de la última sesión junto a sus compañeros en Abegondo, dejando sensaciones optimistas en el cuerpo técnico.

Evolución positiva en los entrenamientos

Durante la sesión, Yeremay participó en ejercicios iniciales como el calentamiento, rondos y finalizaciones, mostrando una evolución favorable. Posteriormente, continuó con trabajo específico bajo supervisión, lo que confirma que su vuelta está cada vez más cerca.

Aunque todavía no se espera que sea titular, su presencia en la lista sería una gran noticia para el equipo, que necesita recuperar efectivos en ataque en un tramo clave de la temporada.

Dudas en defensa con Loureiro

No todas las noticias son positivas para el conjunto coruñés. El defensa Miguel Loureiro no pudo ejercitarse con el grupo debido a un esguince en el tobillo derecho sufrido en el último encuentro.

El central ya tuvo que abandonar el terreno de juego en el descanso del partido anterior, y las pruebas médicas han confirmado la lesión. Su disponibilidad para el choque ante el Zaragoza dependerá de su evolución en los próximos días, por lo que es seria duda.

Mella, pendiente de evaluación médica

Por otro lado, David Mella no estará disponible para el próximo compromiso. El jugador se ha desplazado a Madrid para someterse a nuevas pruebas en su rodilla izquierda, bajo la supervisión del doctor Manuel Leyes.

Existe preocupación en el club, ya que no se descarta una posible intervención quirúrgica, lo que supondría el final de su temporada. Su situación añade incertidumbre a la planificación deportiva del equipo.

Semana clave antes del partido en Riazor

El Deportivo encara ahora varios entrenamientos decisivos antes del encuentro del sábado en Riazor. El técnico Antonio Hidalgo estará muy pendiente de la evolución de los jugadores tocados para definir la convocatoria.

El equipo llega reforzado anímicamente tras su última victoria, pero con varias incógnitas en la plantilla. La posible vuelta de Yeremay supondría un impulso ofensivo importante, mientras que las dudas en defensa obligan a replantear alternativas.

Expectación por la lista final

La decisión final sobre la presencia de Yeremay y Loureiro se tomará en función de sus sensaciones en los próximos días. El club mantiene la cautela, pero el optimismo crece en torno al regreso del extremo.