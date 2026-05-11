El Deportivo ya hace cuentas de Primera: tres partidos para regresar a LaLiga ocho años después

El equipo de Antonio Hidalgo asalta la segunda plaza en LaLiga Hypermotion tras el pinchazo del Almería y depende de sí mismo para ascender antes de medirse a Andorra, Valladolid y Las Palmas

El Deportivo de La Coruña entra en las tres últimas jornadas de LaLiga Hypermotion con el ascenso directo en su mano. El conjunto blanquiazul ya es segundo con 71 puntos, los mismos que el Almería, pero con mejor golaveraje particular.

El equipo de Antonio Hidalgo depende de sí mismo para volver a Primera división ocho años después. Si gana sus tres partidos ante Andorra, Real Valladolid y UD Las Palmas, el Dépor regresará a la élite sin mirar a ningún otro campo.

El Deportivo asalta el ascenso directo tras el tropiezo del Almería en Burgos

El empate del Almería en El Plantío ante el Burgos cambió el escenario de la zona alta. El Deportivo aprovechó el tropiezo andaluz para colocarse en segunda posición, igualado a 71 puntos, pero por delante gracias al golaveraje particular.

El dato tiene un valor enorme. A falta de solo nueve puntos por disputarse, el Dépor ya no necesita combinaciones si hace pleno. Después de años de caída, reconstrucción y sufrimiento lejos de la élite, el equipo coruñés tiene el ascenso directo en sus propias manos.

La igualdad, eso sí, sigue siendo máxima. El Racing de Santander continúa líder con un punto más, mientras el Almería todavía mantiene opciones intactas y Las Palmas aparece a cinco puntos con un calendario que puede alterar la pelea final.

Antonio Hidalgo sostiene al Deportivo desde la regularidad y el equilibrio

El Deportivo llega al tramo definitivo como uno de los equipos más fiables del campeonato. Entre los ocho primeros clasificados, es el único que no ha perdido ninguno de sus últimos diez partidos. En esa racha ha sumado 22 puntos, con seis victorias y cuatro empates.

La regularidad explica buena parte del salto blanquiazul. El Dépor no es solo un equipo en buena dinámica, sino el conjunto de Segunda que menos partidos ha perdido durante la temporada, con ocho derrotas. Ese suelo competitivo le ha permitido llegar vivo y fuerte al momento decisivo.

También hay equilibrio en las áreas. Con 60 goles a favor, es el sexto equipo que más marca; con 41 tantos encajados, es el cuarto que menos recibe. Además, ha dejado la portería a cero en diez encuentros, un dato clave en una categoría donde los detalles suelen decidir ascensos.

El Andorra llega a Riazor como el gran matagigantes de LaLiga Hypermotion

El primer obstáculo será el Andorra, este domingo 17 de mayo a las 14.00 horas en Riazor. El equipo del Principado ya no tiene sencillo entrar en la pelea por el ascenso, pero llega como uno de los rivales más peligrosos del campeonato.

Su dinámica obliga al Dépor a estar alerta. El Andorra ha ganado seis de sus últimos ocho partidos y solo ha perdido uno. En ese tramo ha firmado resultados muy llamativos, como el 6-2 al Racing de Santander y el 5-1 al Almería, dos avisos directos para cualquier aspirante al ascenso.

No es un rival de trámite. También goleó 0-4 en León, ganó al Cádiz y al Valladolid, y venció 0-4 al Leganés en Butarque. Su racha reciente se amplía a nueve victorias, dos empates y solo dos derrotas en los últimos trece encuentros.

El Valladolid puede ser el partido del ascenso para el Deportivo

Después del Andorra llegará una de las salidas más esperadas de la temporada: el Real Valladolid en el José Zorrilla. La penúltima jornada ya tiene horario unificado, el domingo 24 de mayo a las 18.30 horas, y puede convertirse en una cita histórica para el deportivismo.

Si el Dépor gana al Andorra y el Almería pierde su partido, el equipo coruñés podría tener la opción de certificar el ascenso en Valladolid. No será sencillo, porque el conjunto pucelano también necesita cerrar su permanencia y llega a este tramo con urgencias competitivas.

El factor desplazamiento también tendrá peso. Por cercanía, Pucela puede convertirse en una de las grandes movilizaciones blanquiazules de la temporada, con una afición que lleva años esperando volver a vivir una cita de estas dimensiones.

Las Palmas cerrará en Riazor un calendario de máxima tensión

La última jornada enfrentará al Deportivo con la UD Las Palmas en Riazor. El conjunto canario tiene 66 puntos, los mismos que el Málaga, y todavía mantiene opciones matemáticas de ascenso directo, aunque la distancia de cinco puntos con los blanquiazules condiciona mucho el escenario.

La derrota de Las Palmas en Andorra fue un golpe importante para sus aspiraciones. Si el Deportivo sostiene esa ventaja hasta la última jornada, podría dejar a los canarios sin opción de ascenso directo y convertir el cierre en un partido más vinculado a la posición de ‘play-off’.

Riazor y el recuerdo del Súper Dépor empujan hacia el regreso

El Deportivo no es un club cualquiera en esta pelea. Su historia pesa. Campeón de Liga en la temporada 1999-00, protagonista de noches europeas inolvidables y uno de los nombres más reconocibles del fútbol español, el club coruñés lleva demasiado tiempo lejos de donde su afición siente que pertenece.

El regreso a Primera sería mucho más que un ascenso deportivo. Sería cerrar una herida abierta desde hace ocho años y confirmar que el proyecto ha logrado salir del laberinto tras etapas muy duras en categorías inferiores.

El Deportivo depende de sí mismo para volver a Primera

Las cuentas son claras. El Deportivo será de Primera si gana los tres partidos que quedan. Andorra, Valladolid y Las Palmas separan al equipo de Antonio Hidalgo de un ascenso que parecía lejano hace no tanto y que ahora está al alcance de la mano.

La ventaja no permite euforia, pero sí confianza. El Dépor llega en dinámica, con equilibrio, con golaveraje ganado al Almería y con una clasificación que le permite mirar al futuro sin depender de terceros.