Aritz Arambarri se moja sobre el ascenso del Eibar: "No hay presión, hay ilusión por conseguir algo bonito"

El central armero atiende a ESTADIO Deportivo antes del duelo ante el Mirandés, con el Eibar a dos puntos del ‘play off’ y obligado a reaccionar tras caer ante el Málaga

La SD Eibar entra en las últimas cuatro jornadas de LaLiga Hypermotion con la temporada en juego. El equipo de Beñat San José es octavo, suma 61 puntos y está a solo dos del ‘play off’ de ascenso tras la derrota ante el Málaga en Ipurua.

En ese contexto, Aritz Arambarri atiende a ESTADIO Deportivo para analizar el momento del vestuario, la pelea por el ascenso y su situación personal en un tramo final donde el margen de error casi ha desaparecido.

Aritz Arambarri y el Eibar afrontan el tramo decisivo con el ‘play off’ a tiro

El Eibar llega al momento clave del curso con una mezcla de urgencia y esperanza. La derrota por 2-4 ante el Málaga cortó una dinámica muy positiva en Ipurua, pero no cambió el escenario de fondo: el equipo sigue totalmente metido en la pelea por regresar a Primera.

Arambarri no esconde que el golpe dolió, aunque prefiere quedarse con la respuesta acumulada durante estos meses. “Creo que estamos bien, el equipo se siente cómodo y fuerte”, explica el central, que destaca el crecimiento defensivo como una de las grandes razones por las que el conjunto armero sigue vivo en la zona noble.

Beñat San José encuentra en Aritz Arambarri una pieza clave tras la lesión de Peru Nolaskoain

La temporada de Arambarri ha cambiado de forma notable en las últimas semanas. Tras un inicio con menos protagonismo, la lesión de Peru Nolaskoain le abrió la puerta a una presencia mucho más constante en el once del entrenador, Beñat San José, justo cuando el equipo necesitaba solidez.

El central ha respondido en un tramo donde el Eibar ha construido buena parte de sus opciones desde atrás. La fortaleza defensiva fue una de las claves de la reacción armera en 2026, especialmente después de una primera mitad de temporada marcada por la irregularidad fuera de casa.

“Nos estamos sintiendo muy cómodos en esa fase defensiva que al principio igual nos costó un poco más”, reconoce Arambarri. El central apunta directamente al trabajo colectivo como explicación de esa mejora, una lectura importante en un equipo que ha recuperado confianza a partir del orden.

Esa evolución también se ve en la clasificación. El Eibar es octavo con 61 puntos, a dos del Málaga, que marca el ‘play off’ con 63, y todavía con 12 puntos por disputar. El ascenso directo queda muy lejos, pero la promoción sigue siendo un objetivo real si el equipo reacciona en Anduva.

La SD Eibar mira al Mirandés con una consigna clara: ganar para no depender de nadie

El próximo partido ante el Mirandés tiene aroma de final. El conjunto burgalés está en zona baja y pelea por no caer a Primera RFEF, lo que convierte el duelo en Anduva en una prueba incómoda para un Eibar que necesita recuperar sensaciones de inmediato.

Arambarri asume que el ascenso directo “siempre está en la cabeza” cuando un equipo se acerca, pero rebaja cualquier euforia. “Es muy difícil. La derrota del otro día es una señal clara. Miramos arriba, pero tenemos que ganar el partido de este fin de semana e ir partido a partido”, afirma.

El calendario tampoco permite grandes cálculos. Al Eibar le quedan Mirandés y Cultural Leonesa fuera, Córdoba en casa y Castellón a domicilio en la última jornada, un cierre durísimo con rivales que se juegan descenso, ‘play off’ o incluso opciones de ascenso directo.

Aritz Arambarri habla de Ipurua y del vínculo con la afición de la SD Eibar

Uno de los elementos diferenciales del Eibar es su entorno. Arambarri, que ha pasado por la Real Sociedad y el Leganés, percibe una cercanía especial en el club armero, marcada por el tamaño de la ciudad y por una afición que vive cada partido como algo propio.

“Es un equipo profesional, pero muy familiar. La gente es muy cercana”, resume el central. Para un equipo que se jugará buena parte de sus opciones lejos de Ipurua, mantener esa conexión puede ser clave en un final de temporada con mucha carga emocional.

El defensa también ha vivido partidos especiales este curso contra antiguos equipos. Fue titular ante la Real Sociedad B, su club de formación, y también se midió al Leganés, experiencias que reconoce como emotivas por el reencuentro con compañeros y etapas importantes de su carrera.

Aritz Arambarri deja claro su sueño: subir a Primera con el Eibar

El futuro personal de Arambarri también aparece en el horizonte, ya que este verano entrará en su último año de contrato. El central, sin embargo, no quiere desviar la atención del objetivo colectivo y asegura sentirse tranquilo en el club.

“Estoy a gusto aquí, con los compañeros y con la gente del club. Ahora mismo no pienso en eso, todo llegará a su debido tiempo”, afirma. Su prioridad, insiste, es centrarse en lo que el grupo puede lograr en estas cuatro jornadas finales.

El gran sueño tiene nombre claro: volver a LaLiga. Arambarri ya debutó en Primera división con la Real Sociedad, aunque lo hizo en el año del COVID, sin público en la grada, una circunstancia que le dejó una espina clavada pese al recuerdo especial de aquel día.

“Siempre he soñado con jugar en un equipo guipuzcoano en la élite. Lo logré con la Real y ahora me gustaría poder jugar en Primera con el Eibar”, confiesa. El mensaje final a la afición va en la misma línea: seguir unidos porque, según el central, “entre todos” pueden conseguir algo grande.