Todas las camisetas retro de LaLiga Hypermotion con Morientes y Eto'o 'presentes' y con las sorpresas de Cádiz, Deportivo de La Coruña y Real Zaragoza

LaLiga Hypermotion ha organizado una jornada de camisetas retro para la número 31 con prácticamente todos los equipos participando a excepción del filial de la Real Sociedad que lo más lógico sería que lo hiciese con la del primer equipo donostiarra. El Andorra, a pesar de anunciar su adhesión a esta iniciativa, no ha publicado su diseño en sus perfiles oficiales

La jornada 31 de LaLiga Hypermotion será una fecha para el recuerdo, especialmente para aquellos románticos del fútbol ya que casi la totalidad de los 22 equipos participantes en la competición de plata portarán camisetas retro recordando tiempos pasados. LaLiga anunció ya hace varios días esta iniciativa y a excepción del filial de la Real Sociedad, todos los equipos se han adherido a esta propuesta. En el caso del Andorra, el conjunto del principado anunció también su adhesión pero en sus perfiles oficiales no se ha publicado aún el diseño elegido para este fin de semana.

Morientes y Eto'o presentes en la jornada retro de LaLiga Hypermotion

Los equipos de LaLiga Hypermotion han utilizado diferentes formas de anunciar sus modelos de camisetas retro para esta jornada 31 de Segunda división. Así, han llamado la atención los modelos usados por el Albacete y por el Leganés, En el caso del cuadro manchego, han tirado de un viejo conocido del fútbol español y que además de por el Albacete pasó por el Valencia, el Real Madrid o el Liverpool entre otros equipos. Este es Morientes, el delantero que también fuese internacional con la Selección española.

En el caso del Leganés, el conjunto pepinero, en el video en el que mostró el diseño de su camiseta retro para esta jornada de LaLiga Hypermotion, utilizó una imagen del ex futbolista y delantero camerunés, Samuel Eto'o, que vivió en Leganés su primera experiencia en el fútbol español antes de pasar por otros conjuntos como Real Madrid, Barcelona, Mallorca o Inter.

El Málaga tira de IlloJuan para su camiseta

En el Málaga no se han quedado atrás a la hora de tirar de uno de sus malagueños más conocidos. El cuadro de la Costa del Sol le puso su camiseta retro al Youtuber 'IlloJuan' y además, en la propia elástica, en la zona del cuello, se puede leer 'IlloJuan Manda'. Por tanto, el Málaga ha sabido usar a una persona conocida por los jóvenes de hoy en día para tratar de incentivar la venta de esta camiseta retro que empleará este fin de semana ante el Cádiz.

Los clásicos de Real Zaragoza y Deportivo de La Coruña

Otros diseños con un corte muy clásico serían el del Real Zaragoza, con una elástica que lleva un cuello tipo polo y el Deportivo de La Coruña, que en su versión retro ha tirado de un color blanco con unas finas rayas azules y el escudo deportivista en el mismo color. Deportivo de La Coruña y Real Zaragoza se medirán este fin de semana en Riazor.