La rebelión de los modestos de la UEC que solicitan un nuevo reparto UEFA contra los intereses de Sevilla, Betis, Atheltic Club, Valencia, Atlético Madrid, Barcelona...

Osasuna, Granada, Las Palmas, Albacete, Valladolid, Eibar, Leganés, Burgos, Huesca, Tenerife y Castellón son los clubes españoles de la Unión de Clubes Europeos, asociación que propone a la UEFA elevar de 308 millones a 2.000 millones el dinero de pagos de solidaridad, yendo ese dinero a los equipos de Primera y Segunda de toda Europa. ¿Cómo? Acabando con el 'value pillar'

David contra Goliat. Los modestos se rebelan en el fútbol europeo y huele a que habrá polémica de nuevo. No gana la UEFA para sustos y, una vez solucionado el asunto de la Superliga y firmada la paz entre el máximo organismo futbolístico europeo y el Real Madrid, ahora el debate lo abre la UEC. Es decir, la Unión de Clubes Europeos; una asociación que nació tras la pandemia como contraprestación a la European Football Clubs (EFC), la otrora ECA o Asociación Europea de Clubes que agrupa a los más poderosos del continente.

Toda una lucha de clases en la que la UEC pide a la UEFA cambios en el reparto del dinero que generan sus principales competiciones a nivel de clubes; es decir, la Champions League, así como la Europa League y la Conference League; sus hermanas pequeñas.

La guerra de la UEC con la UEFA por sus más de 3.000 millones a repartir

La Unión de Clubes Europeos ha solicitado a la UEFA una fuerte redistribución de los más de 3.000 millones de euros que repartirá esta temporada entre los clubes. Una importante cuantía que es generada por un negocio que ya alcanza los 4.400 millones de euros y de los cuales llegarán 308 kilos los equipos no participantes en los torneos continentales bajo el concepto de pagos de solidaridad.

La Unión de Clubes Europeos lo tiene claro y su plan pasa porque los pagos de solidaridad alcancen los 2.000 millones de euros y se distribuyan entre todos los clubes de Primera y Segunda división de Europa.

El nuevo reparto que proponen los modestos a la UEFA

La iniciativa de la UEC va por una mejor distribución de las riquezas para los clubes más modestos. Si actualmente la UEFA destina el 74% de su bolsa de premios para la Champions League, siendo el 17% para la Europa League y el 9% restante para la Conference, la Unión de Clubes Europeos propone un reparto 50%-30%-20%.

Los clubes de Primera división de cada liga se quedarían el 85%, mientras que los de Segunda división y categorías inferiores percibirían un 15%. De igual forma, los clubes que participen en Champions, Europa League o Conference seguirían disfrutando de su asignación particular en base a su rendimiento deportivo en dichas competiciones. En la actual temporada 25/26, por ejemplo, hablamos de una tarta de unos 1.300 millones de euros.

Adiós al ‘value pillar’ y una forma de evitar la brecha entre grandes y pequeños

Aclarada la propuesta, la pregunta que se hacen ahora todos es de dónde saldría ese dinero que reclaman los clubes medianos y pequeños de Europa. Y la respuesta por su parte es sencilla: eliminando el ‘valué pillar’.

¿Qué es el ‘value pillar’?

El ‘value pillar’ es un sistema que valora el rendimiento histórico del club el valor del mercado audiovisual del país al que representa, repartiéndose bajo este criterio un 35% de la bolsa de premios de la UEFA y siendo clave para la recaudación que los grandes clubes tienen garantizados.

De eliminarse este criterio, los grande equipos del Big 5 europeo se verían claramente afectados por esta redistribución. Y eso precisamente es lo que defiende la UEC, que ve que en un contexto de negocio al alza en la Champions, la fórmula de reparto actual separa aún más las diferencias presupuestarias entre los clubes que de forma habitual se clasifican para Europa y los que no, repercutiendo de manera directa en las competiciones nacionales.

“Jugar en Europa es un sueño para miles de clubes de fútbol, pero la concentración de dinero en la cima plantea un serio riesgo de que las competiciones de clubes de la UEFA se vuelvan monótonas y predecibles, con los mismos clubes llegando a las rondas finales año tras año”, apuntó un portavoz de la UEC a The Guardian.

Según defiende la UEC y sus clubes miembros, “hay otro camino” si la UEFA y sus socios son “valientes” a la hora de mirar más allá del interés a corto plazo y “la presión política de los clubes más poderosos de Europa”. Hay, por tanto, “hay una discusión seria pendiente que promete beneficiar al fútbol europeo en su conjunto”.

¿Qué clubes españoles forman parte de la Unión de Clubes Europeos?

La UCE o Unión de Clubes Europeos está representado por más de 140 clubes de 25 países diferentes, incluyendo algunas de las principales ligas de Europa, como bien podría ser el fútbol inglés o el español.

En lo que respecta al fútbol español, los clubes presentes en la UEC son los siguientes: Osasuna, Granada, Las Palmas, Albacete, Valladolid, Eibar, Leganés, Burgos, Huesca, Tenerife y Castellón.

¿Cuáles son los clubes españoles miembros de la European Football Club?

La EFC, European Football Club, otrora ECA o Asociación Europea de Clubes, representa a más de 800 clubes profesionales de toda Europa, siendo liderada por el propietario del PSG, Al Khelaifi.

Entre sus asociados se encuentran los siguientes clubes españoles: Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Getafe, Girona, Levante UD, Celta de Vigo, Espanyol, Betis, Deportivo de La Coruña, Real Sociedad, Sevilla FC, Valencia, Villarreal, Zaragoza, Levante Badalona, Madrid CFF y Levante Badalona.

En este aspecto cabe destacar que con el fin de la Superliga y la recuperación del Real Madrid a los cauces oficiales de la UEFA, el conjunto dirigido por Florentino Pérez es el único equipo de Europa que se representa a sí mismo, estando, por tanto, fuera de la EFC.