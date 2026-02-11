Y colorín colorado, la Superliga se ha acabado

La UEFA, los Clubes Europeos y el Real Madrid, finalmente, han alcanzado un acuerdo para resolver todas las disputas legales que había en torno a la creación de dicha competición

La UEFA, los Clubes Europeos (EFC) y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo por el bien del fútbol, cuyos principios servirán para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, según anunció la UEFA este miércoles.

"Tras meses de conversaciones llevadas a cabo en el mejor interés del fútbol europeo, la UEFA, los Clubes de Fútbol Europeos (EFC) y el Real Madrid anuncian un acuerdo de principios para el bienestar del fútbol de clubes europeo, respetando el principio del mérito deportivo con énfasis en la sostenibilidad de los clubes a largo plazo y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", indicó en un comunicado.

El texto añade que "este acuerdo de principios servirá también para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios sean ejecutados e implementados".

El anuncio de la UEFA se produce ante la reunión de su Comité Ejecutivo hoy en Bruselas y el 50 Congreso Ordinario del organismo que se celebrará este jueves en la capital comunitaria y días después de la comunicación del Barcelona de su desvinculación formal del proyecto de la Superliga, el pasado 7 de febrero.

El club azulgrana fue el último en apartarse totalmente, en pleno proceso electoral, con Joan Laporta optando a la reelección, y también meses después de que este hiciera un acercamiento para volver a la Asociación Europea de Clubes (EFC) que dejó al comprometerse con la Superliga, que ya solo apoyaba el Real Madrid.

Su presidente, Florentino Pérez, defendió en la última asamblea de socios a finales de noviembre que no se iba a detener y que iba a impulsar la creación de la Superliga, "la competición del futuro", reivindicando la libertad de los clubes de crearla y anunciando una reclamación económica a UEFA por "los daños creados".

También la empresa promotora de la competición, A22 Sports Management, confirmó horas después el inicio de los trámites previos a la interposición de una demanda judicial por daños y perjuicios contra la UEFA, además de pedir el reconocimiento de la competición.

Ambas actuaciones ocurrieron después del último pronunciamiento judicial del caso, en octubre pasado, cuando la Audiencia Provincial de Madrid desestimó un recurso en su contra.

La Superliga llegó anteriormente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en diciembre de 2023, que dictaminó que la UEFA abusaba de su posición de monopolio en el mercado de competiciones europeas de clubes, vulnerando el Derecho de la Competencia de la UE.

En su fallo, avalado el pasado mes de octubre por la Audiencia Provincial de Madrid, el TJUE exigió a la UEFA la apertura del mercado a terceros organizadores, tales como A22.

En 2025, A22 solicitó formalmente a la UEFA el reconocimiento de la Liga Unify, su propuesta para nuevas competiciones europeas, ajustada a los "requisitos establecidos por la sentencia del TJUE", en un proceso de negociaciones de siete meses de duración (entre marzo y septiembre de 2025), en lo que la empresa entiendió como "un esfuerzo por acordar una solución integral y cooperativa a los litigios en curso" con la UEFA.

El anuncio de la creación de la Superliga en abril de 2021, respaldada por los clubes ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur; los italianos Milan, Inter de Milán y Juventus; y los españoles Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, tuvo el rechazo total de la UEFA, mantenido hasta ahora, y supuso un cisma en el fútbol europeo.

Entre sus consecuencias, el italiano Andrea Agnelli, que presidía el Juventus, dejó la presidencia de la Asociación Europea de Clubes -antigua ECA y ahora denominada EFC-, que ahora ocupa el catarí Nasser Al-Khelaifi. Asimismo, numerosos aficionados de clubes ingleses protestaron en la calle contra la competición y las instituciones europeas se posicionaron en contra de un proyecto que actualmente solo defendía el Real Madrid.

Cronología de una muerte anunciada

Esto son los principales acontecimientos en torno a la Superliga:2021- 18 abril.- Los doce grandes clubes que promueven la competición oficializan su proyecto. Se abre una guerra entre los estamentos implicados. En enero, el diario The Times había publicado un extenso dossier con detalles del proyecto.- 20 abril.- Tras la respuesta contraria de muchos aficionados y del Gobierno británico los seis equipos ingleses abandonan el proyecto. Mientras, un juzgado de Madrid adopta medidas cautelarísimas para que ninguna acción en España impida la puesta en marcha de la Superliga.- 21 abril.- Atlético de Madrid, Inter de Milán y Milan también abandonan la Superliga, en la que solo permanecen Real Madrid, Barcelona y Juventus.- 7 mayo..- La UEFA aprueba medidas de reintegración para los nueve clubes que abandonaron el proyecto.- 25 mayo.- La UEFA abre procedimiento disciplinario a los tres clubes que siguen, pero lo suspende temporalmente el 9 de junio hasta que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

- 30 julio.- El TJUE ordena a la UEFA suspender las acciones contra los tres clubes que siguen en el proyecto y anuncia que revisará la posición de monopolio de esta.- 16 agosto.- La Asociación Europea de Clubes (ECA, por sus siglas en inglés) reincorpora a los nueve clubes que abandonaron el proyecto de Superliga.- 26 octubre.- La Comisión de Cultura del Parlamento Europeo aprueba un informe en el que se opone a la Superliga, por considerarla contraria a la política deportiva de la UE.- 30 noviembre.- Los ministros de Deportes de la UE aprueban por una unanimidad una resolución que pide se proteja al deporte organizado de amenazas de competiciones cerradas.2022- 6 junio.- El Juventus comunica por carta al Real Madrid y al Barcelona que abandona el proyecto de Superliga.- 15 diciembre.- El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina que la FIFA y la UEFA no incurrieron en abuso de su posición dominante en las competiciones del fútbol europeo al bloquear con la amenaza de sanciones la creación de un torneo alternativo como la Superliga.2023- 21 diciembre.- La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.2024- 7 febrero. 26 de los 27 Gobiernos de la UE, salvo España, firman la declaración conjunta contra la Superliga.- 27 mayo.- En España, se conoce la sentencia del Juzgado número 17 de lo Mercantil de Madrid que señala que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio y deben "cesar en sus conductas anticompetitivas".2026- 7 febrero.- El Barcelona anuncia su desvinculación de la Superliga.

- 11 febrero.- La UEFA, los clubes europeos y el Real Madrid anuncian acuerdo por el bien del fútbol, cuyos principios servirán para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, una vez que esos principios sean ejecutados e implementados".