El Real Madrid acelera el relevo de Dani Carvajal en el lateral derecho

El Real Madrid ya perfila la próxima temporada con el foco en el lateral derecho. Dani Carvajal, Trent, Fede Valverde y el canterano David Jiménez dibujan el nuevo escenario que maneja el club blanco mientras Álvaro Arbeloa consolida su proyecto en LaLiga y la Champions League. En Valdebebas asumen que puede ser el último curso del capitán y estudian alternativas para reforzar el carril diestro

El parón competitivo ha servido para algo más que recuperar piernas. En las oficinas del Real Madrid se han intensificado las reuniones de planificación y uno de los focos principales está en el lateral derecho. La situación de Dani Carvajal ya no se analiza solo desde el rendimiento inmediato, sino desde una perspectiva estructural.

El capitán ha participado con cuentagotas desde su regreso tras la grave lesión sufrida la temporada pasada. La competencia, el contexto físico y la evolución del equipo han reducido su peso en los onces. No es un asunto menor: Carvajal simboliza una etapa gloriosa en el Santiago Bernabéu, pero el club considera que el relevo generacional es inevitable.

Según informa OK Diario, la entidad ya ha activado la búsqueda de un lateral derecho para el próximo curso. No se trata únicamente de cubrir una posible salida, sino de evitar improvisaciones como las vividas en tramos recientes.

Trent, pilar del nuevo proyecto

En el diseño de Álvaro Arbeloa, el titular del carril derecho tiene nombre propio: Trent Alexander-Arnold. El internacional inglés encaja en la idea de un lateral con capacidad para iniciar juego, filtrar pases interiores y aportar profundidad ofensiva.

Su problema no es futbolístico, sino físico. Las lesiones musculares han condicionado su continuidad y eso obliga a planificar con prudencia. El cuerpo técnico no quiere depender exclusivamente de su disponibilidad.

Ahí aparece el debate interno. Fede Valverde ha cumplido como solución puntual, pero en el club consideran que desplazarlo de forma habitual resta potencial al centro del campo. Una cosa es cubrir una urgencia y otra convertir la excepción en norma.

David Jiménez y la opción de bajo coste

La vía interna gana fuerza. David Jiménez dejó buenas sensaciones en Mestalla y ya ha sumado titularidades con el primer equipo. Su crecimiento encaja con la política de equilibrio financiero y apuesta por la cantera.

La historia, además, tiene un paralelismo evidente. En su día, Carvajal regresó para ocupar el espacio que dejó Arbeloa como lateral consolidado. Ahora podría repetirse el ciclo con un nuevo canterano llamando a la puerta.

Aun así, el club no descarta acudir al mercado. La prioridad económica está en reforzar el eje de la defensa y sumar un centrocampista creativo, pero el lateral derecho no quedará desatendido.

Reconstrucción sin dramatismos

En los últimos veranos salieron figuras como Toni Kroos, Luka Modric o Nacho Fernández. La transición ha sido progresiva y controlada, sin rupturas traumáticas. El caso Carvajal se interpreta en esa misma lógica.

El lateral termina contrato en junio y, aunque no cerraría la puerta a una renovación en condiciones distintas, en la cúpula consideran que el equipo necesita perfiles con recorrido a medio plazo. La decisión final dependerá también de cómo evolucione el tramo final en LaLiga y en la eliminatoria de Champions League ante el Benfica.

Lo que sí parece claro es que el Real Madrid quiere un lateral derecho titular definido, un suplente específico y una estructura coherente. El relevo no responde a una cuestión emocional, sino estratégica. En Valdebebas lo resumen con naturalidad: los ciclos cambian y el club debe anticiparse. La planificación ya está en marcha y el carril derecho es una de las piezas que marcarán el verano blanco.