El Tottenham aprieta al Real Madrid por Rüdiger

Antonio Rüdiger vuelve a situarse en el foco del mercado mientras el Real Madrid planifica la próxima temporada. El Tottenham Hotspur, atento al futuro de Cristian 'Cuti' Romero, ha mostrado interés por el defensa alemán, cuyo contrato se extiende hasta 2026. Mientras tanto, en Valdebebas analizan su papel en la nueva estructura defensiva

El Real Madrid encara semanas decisivas tanto en lo competitivo como en lo estructural. La pelea por LaLiga y la continuidad en la Champions League marcan la agenda inmediata, pero en paralelo se mueve la planificación del verano, donde uno de los nombres que empieza a generar ruido en el mercado es el de Antonio Rüdiger.

El central alemán ha vivido un curso condicionado por los problemas físicos. Apenas ha podido enlazar continuidad y eso ha obligado al cuerpo técnico a alternar piezas en el eje de la zaga. Aun así, su peso en el vestuario y su liderazgo competitivo siguen intactos.

Según apunta el portal TeamTalk, desde la Premier League se han activado movimientos en torno a su figura. En concreto, el Tottenham Hotspur ha comenzado a valorar su incorporación como opción estratégica para suplir una posible vacante.

El efecto dominó con el 'Cuti' Romero

El interés londinense no surge de la nada. El Tottenham estudia escenarios ante la posibilidad de perder a Cristian 'Cuti' Romero, central argentino que figura en la agenda de varios grandes europeos. Entre ellos, el propio Real Madrid, que busca reforzar su defensa con un perfil de jerarquía y proyección.

Si el club blanco o sus vecinos, el Atlético de Madrid, decidieran avanzar por Romero, en Londres necesitarían una respuesta inmediata. Y ahí encaja Rüdiger. Con experiencia contrastada en Inglaterra tras su etapa en el Chelsea, su adaptación sería prácticamente automática.

No hablamos solo de rendimiento, sino de conocimiento del entorno competitivo, intensidad de calendario y exigencia física. El Tottenham no quiere improvisar en una posición tan sensible.

La situación contractual del alemán

Rüdiger tiene contrato en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2026. En verano, el central será libre, pero de momento no existe una urgencia contractual para el Real Madrid. Aún así, el calendario siempre condiciona decisiones estratégicas, especialmente cuando un jugador puede salir gratis.

En Valdebebas valoran su experiencia en grandes noches europeas, su contundencia en duelos individuales y su capacidad para asumir galones. Sin embargo, también estudian el futuro de la defensa con una mirada a medio plazo. La edad del alemán, unida a la posible llegada de un central de largo recorrido, podría alterar el reparto de minutos.

El club no ha trasladado intención alguna de desprenderse del futbolista. De hecho, internamente se le considera pieza importante. Pero el mercado rara vez es lineal y la combinación de intereses cruzados puede abrir escenarios inesperados.

Un regreso con atractivo deportivo

Para Rüdiger, la opción de volver a la Premier League tendría un componente competitivo evidente. Fue en Inglaterra donde alcanzó uno de sus picos de rendimiento y donde consolidó su imagen de central dominante. Liderar la defensa del Tottenham supondría un nuevo desafío en una liga que conoce perfectamente.

No obstante, el Real Madrid ofrece un argumento difícil de igualar: competir cada temporada por títulos de máximo nivel. Mientras el equipo sigue vivo en dos competiciones y ajusta detalles para el tramo final de la presente temporada, la planificación defensiva se mueve en segundo plano.

El nombre de Antonio Rüdiger ya circula en los despachos de Londres. El Tottenham analiza alternativas ante posibles salidas y el Real Madrid evalúa cómo encajar todas las piezas de su reestructuración. Por ahora no hay negociaciones formales, pero el interés es real y el verano podría convertir al central alemán en protagonista de una operación con efecto dominó en dos grandes ligas europeas, mientras el Real Madrid empieza a configuar su nueva defensa, con otros jugadores como Carvajal que podrían abandonar el club en verano.