Athletic Club - Real Sociedad, en directo el partido de la Copa del Rey en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre Athletic Club y Real Sociedad

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de la ida de las semifinales de Copa del Rey entre Athletic Club y Real Sociedad!

Arranca la cuenta atrás en San Mamés para la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre Athletic Club y Real Sociedad. El estadio bilbaíno volverá a ser escenario de un derbi vasco con aroma a final, con un billete a Sevilla en juego.

El Athletic llega tras superar una eliminatoria agónica en Mestalla, donde Iñaki Williams decidió en los últimos minutos. Los de Ernesto Valverde quieren aprovechar el factor campo en este primer asalto, conscientes de la importancia de encarrilar la eliminatoria ante su eterno rival.

El Athletic Club y la Real Sociedad vuelven a cruzar caminos esta temporada en un escenario inmejorable: San Mamés, donde se disputará la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El premio no puede ser mayor: un billete hacia la gran final de Sevilla. La rivalidad vasca suma así un nuevo capítulo, cargado de tensión, historia y ambición.

Ambos equipos alcanzaron esta ronda tras superar eliminatorias exigentes. El conjunto rojiblanco logró su clasificación con un agónico triunfo en Mestalla, donde Iñaki Williams transformó un penalti en los instantes finales para eliminar al Valencia. Por su parte, el equipo donostiarra también sufrió para dejar atrás al Deportivo Alavés, resolviendo la eliminatoria con una remontada en el tramo final.

Un derbi que trasciende lo deportivo

El sorteo deparó el cruce que muchos deseaban. Athletic y Real querían verse las caras en una eliminatoria de alto voltaje. Más allá del terreno de juego, resurgen los habituales debates sobre cuál de los dos vive con mayor intensidad este enfrentamiento. Lo cierto es que, cuando rueda el balón, las trayectorias previas quedan relegadas y el contexto emocional lo invade todo.

La Real regresa a un estadio que no se le ha dado bien recientemente, acumulando varias derrotas consecutivas en Bilbao. Sin embargo, llega en un momento de confianza tras enlazar ocho partidos sin perder y consolidarse en la pelea por los puestos europeos. El Athletic, en cambio, convive con algunas dudas, aunque el respaldo de su afición siempre supone un impulso extra en noches grandes.

Valverde pendiente de la enfermería

En el cuadro local, Ernesto Valverde está atento a la evolución de varios futbolistas. Las ausencias recientes de Yeray, Berenguer, Vivian, Prados o Sannadi han condicionado las últimas convocatorias. Además, la retirada prematura de Yuri Berchiche en el último encuentro encendió las alarmas. La posible vuelta de Oihan Sancet, que ya entrena con el grupo tras superar una lesión muscular, podría ser la nota positiva.

En cuanto al posible once, Unai Simón apunta a la portería, con una línea defensiva formada por Gorosabel, Paredes, Laporte y Boiro si Yuri no llega a tiempo. En el centro del campo, Ruiz de Galarreta y Jauregizar podrían llevar el peso del juego, mientras que el ataque estaría liderado por Guruzeta, Nico Williams e Iñaki Williams, piezas determinantes en el esquema rojiblanco.

Matarazzo y las incógnitas en la Real

La Real Sociedad, dirigida por Pellegrino Matarazzo, también afronta el choque con bajas sensibles. Futbolistas como Kubo, Barrenetxea o Zakharyan no estarán disponibles, mientras que Luka Sucic es duda tras sufrir molestias en el aductor. El técnico ya confirmó que Barrenetxea no llegará a tiempo para la cita.

Pese a ello, el entrenador italoestadounidense ha logrado construir un bloque competitivo. Álex Remiro será el guardián bajo palos, con una defensa que podría integrar a Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car y Sergio Gómez. En la medular, nombres como Carlos Soler, Turrientes o Gorrotxategi se perfilan como titulares, dejando la responsabilidad ofensiva a jugadores de la talla de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes.

Una semifinal abierta y vibrante

La eliminatoria se presenta equilibrada y con múltiples incógnitas. El Athletic buscará hacer valer el factor campo en el primer asalto, mientras que la Real tratará de mantener su buena dinámica pese a las ausencias. En un derbi vasco de estas características, la intensidad y el detalle marcarán la diferencia.