Athletic Club - Real Sociedad: horario, canal y dónde ver hoy en TV la ida de las semifinales de Copa del Rey

El Athletic Club recibe a la Real Sociedad en la primera semifinal de Copa del Rey en la noche de hoy, San Mamés será testigo del partido de ida de un derbi vasco que definirá uno de los finalistas de la presente edición del torneo del K.O.

Athletic Club y Real Sociedad se medirán una vez más esta temporada. Esta vez será en San Mamés, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de la Copa del Rey, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo.

Una cita de vital importancia para buscar una plaza en la final de Sevilla. Tras dos eliminatorias muy duras, ambos conjuntos vascos consiguieron clasificarse para la semifinal en la que volverán a firmar un nuevo derbi para el recuerdo. Este primer cara a cara se disputará en la noche de hoy miércoles 11 de febrero.

Nueva edición del derbi vasco, esta vez en Copa del Rey

Una nueva edición del derbi vasco esta temporada tras el disputado la pasada jornada 22 de liga. El Athletic Club llega a la cita copera tras superar en Mestalla en el último minuto al Valencia CF. Iñaki Williams convirtió una pena máxima que le dio el pase a la presente semifinal. Por otro lado, la Real Sociedad también sufrió en su eliminatoria de cuartos de final. Superó en Mendizorroza a un Deportivo Alavés agigantado en Copa del Rey tras superar a equipos como el Sevilla FC o el Rayo Vallecano. El equipo de Matarazzo remontó en el minuto 80 un partido que se le complicó desde la primera mitad.

Athletic No Iniciado - R. Sociedad

En esta temporada ambos equipos ya se han cruzado en liga hasta en dos ocasiones. Los txuri-urdines salieron victoriosos en el partido de la primera vuelta en Anoeta. En cambio, en el partido liguero del pasado 1 de febrero, San Mamés vivió un empate en el derbi vasco.

Athletic Club - Real Sociedad: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Athletic Club con la Real Sociedad, correspondiente a la ida de semifinal de Copa del Rey, se disputará en San Mamés este miércoles 11 de febrero de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera que caiga algún chubasco durante el partido; sin embargo, la temperatura para la práctica de fútbol será idónea.

Athletic Club - Real Sociedad: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos vascos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar Plus+. Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. Además, el partido también ha sido elegido por RTVE para ser retransmitido en abierto a través de La 1, así como por RTVE Play.

Athletic Club - Real Sociedad: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de San Mamés. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.