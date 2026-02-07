Ernesto Valverde, entre un derbi vasco "abierto" en la Copa del Rey y la necesidad en LaLiga: "Nos urge la victoria"

El técnico del Athletic mostró su felicidad por alcanzar las semifinales del torneo del KO, donde se medirán a la Real Sociedad, pero recalcó que todos están "absolutamente centrados" en el choque de este domingo frente al Levante

Aunque es mucho que se juega el Athletic este domingo en LaLiga ante el Levante en San Mamés, después de siete jornadas consecutivas sin vencer y con los puestos de descenso a solo tres puntos, en Bilbao también se ilusionan al mismo tiempo con una Copa del Rey que ha deparado un derbi vasco ante la Real Sociedad en semifinales.

Sus impresiones para la Copa del Rey

Al respecto, Ernesto Valverde, entrenador rojiblanco, cree que en dicha eliminatoria "todo está abierto" y será "bonita" para los aficionados. "Tenemos un recuerdo reciente que fue muy complicado para nosotros. Será difícil, habrá tensión... Es una semifinal. Cualquier rival de los que había en el bombo iba a ser complicado. La Real lleva ya los últimos años también haciendo buenas actuaciones en la Copa y con esa perspectiva de estar siempre cerca de la final", recordó el 'Txigurri, que no se extendió más en su valoración del enfrentamiento porque en el vestuario están "absolutamente centrados" en el partido frente al Levante. "A partir del lunes ya pensaremos en la Real", zanjó.

El estado de Nico Williams

Así, el preparador cacereño puso los cinco sentidos en el choque frente a los granotas, asumiendo que el triunfo debe ser obligatorio. "Es un partido importantísimo para nosotros y también para ellos. Ya empezamos a hablar de finales, a pesar de que queda bastante. A nosotros nos urge la victoria y vamos a poner todo para conseguirla", recalcó, deteniéndose en el estado físico de Nico Wiliams, que de momento descarta parar por sus problemas de pubalgia.

“Está bien y cada vez esperamos que esté un poco mejor. Para nosotros es un jugador que supone mucho. Llevamos todo el año así y esperamos que con ese impulso y necesidad que tenemos esté para ayudarnos”, comentó.

El factor a favor de San Mamés

Sin "mirar demasiado más allá" de este partido, aunque en las cuatro próximas jornadas se medirán a rivales que tienen por debajo en la tabla, como el propio Levante, el Oviedo, el Elche y el Rayo Vallecano, Valverde tampoco considera clave que el partido sea en San Mamés porque, aunque en casa tienen "la ayuda del público", a los aficionados "hay que conquistarlos e intentar que se pongan de tu lado y hacerlo con el juego".

Elogios al "revitalizado" Levante

"Es igual donde sea el partido, lo importante es la resolución y todos queremos los tres puntos", apostilló el entrenador del Athletic, que espera a un Levante "revitalizado" después de sus últimos resultados. "Es un equipo que defiende junto y que tiene buen pie para ir hacia delante con buenos jugadores que son rápidos y buenos lanzadores. Es un rival difícil de pasar porque se les ve que son solidarios, están muy juntos y te aprietan. Va a ser un partido muy muy incómodo y muy difícil", destacó.

El ejemplo de la Copa y de la Atalanta

Valverde, por último, resaltó que la victoria del pasado miércoles en Valencia, además de otorgarles la "oportunidad increíble" de disputar una nueva semifinal de Copa, la sexta en las últimas siete temporadas, es "un impulso y una alegría para todos". "Otras veces la fortuna no cayó de nuestro lado y en este partido si, pero porque lo buscamos, que es de lo que se trata. Ya lo conseguimos también con la Atalanta, cuando todo el mundo también nos daba ya por perdidos. Aunque muchas veces parece que no, el equipo siempre está ahí. A ver si mañana también puede ser y conseguimos la victoria", concluyó.