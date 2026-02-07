Luis Castro habla de Etta Eyong y Nico Williams y apunta las claves del choque ante el Athletic Club

El entrenador del Levante ha sorprendido con la posibilidad de que el delantero camerunés pueda salir suplente en San Mamés, además de destacar al '10' del conjunto de Ernesto Valverde y analizar cómo llega su equipo

El Levante visitará mañana domingo al Athletic Club en San Mamés, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro afrontan el encuentro ante los de Ernesto Valverde tras empatar en el Ciutat de Valencia. De esta manera, el técnico portugués ha atendido a los medios de comunicación, en rueda de prensa, para valorar el choque del campeonato doméstico, al que llegan penúltimos clasificados de la tabla con 18 puntos. Por su parte, el equipo vasco llega al duelo undécimo con 25 puntos.

Luis Castro valora el planteamiento defensivo del Levante en San Mamés

Por un lado, Luis Castro ha explicado cómo llega el Levante al duelo ante el Athletic Club: "Tenemos que afrontar el partido con el objetivo de ganar. Necesitamos los puntos. Después veremos qué pasa, pero tienes que intentar salir a ganar el partido. Estas ganando puntos pero no es suficiente, hay que ganar más". Por otro lado, el entrenador portugués ha destacado el pase de los de Ernesto Valverde a semifinales de Copa del Rey: "La victoria en Copa les da más tranquilidad, porque están cerca de jugar una final, y mentalmente les dará más. También son jugadores que están acostumbrados a jugar grandes partidos y no tienen problema en jugar con presión. Será un partido duro".

Por otro lado, Luis Castro habló del planteamiento defensivo del Levante en San Mamés: "Los tres defensas están muy bien. Pienso que es muy importante que esto sea así porque te dan soluciones. No solo en esta posición, si no en otras posiciones también. Hay mucha competencia en la plantilla y eso es muy bueno para nosotros, pero Matías Moreno no estará para el partido de mañana". Sobre las claves del partido, el técnico portugués comentó que "tienes que estar al 100% porque ellos pelean todos los balones. Es un equipo que ataca mucho el área con centros, esto hace que tengas que estar muy concentrado en la defensa de área, y luego ellos tienen también sus problemas en el área. Vamos a intentar hacerles daño, también".

Luis Castro y su sorpresa con Kareem Tunde

Luis Castro habló del estado de Matías Moreno: "Matías ha recibido el alta médica, pero está pasando un protocolo y este no permite que entrene en los días siguientes. Ha entrenado muy poco y ha hecho ejercicios que no tenían impacto en la cabeza. Si no ha entrenado y no ha hecho el trabajo al 100% novamos a correr ningún riesgo". Además, el técnico alabó la figura de Kareem Tunde: "Es uno de los que me ha sorprendido positivamente. No lo conocía mucho. El club lo conocía bien, había entrenado con el primer equipo y lo hacía bien, pero no es el único. Yo estoy muy contento. Él está haciendo partidos muy buenos. Pienso que puede hacer algo más"

Luis Castro analizó el escenario teniendo a Nico Williams como rival: "Nico es un jugador diferencial, pero nosotros tenemos nuestra forma de jugar. Si juega o no, el Levante no va a cambiar nada". Sobre Etta Eyong y su posible suplencia explicó que "está bien. Está trabajando bien. Ahora mismo jugar de titular está muy caro, no solo para él si no para todos. Yo tengo la certeza que los jugadores titulares no lo tienen garantizado. Toda la plantilla tiene opciones de jugar de inicio. Lo más importante es el club y cada partido es diferente"