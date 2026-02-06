Iker Monreal abre el debate en la defensa del Athletic Club

El joven central de Lezama cumplió en el partido de la Copa del Rey ante el Valencia, ofreciendo una nueva variante al Athletic Club de cara al partido de LaLiga frente al Levante

El Athletic Club frenó la sangría de malos resultados y sensaciones sobre el terreno de juego ante el Valencia en la Copa del Rey. El equipo de Ernesto Valverde se ha plantado en las semifinales del torneo copero contra todo pronóstico. El rendimiento de la plantilla, sumado a las lesiones que presenta, no acompañaban al cuadro bilbaíno en la previa del choque, pero Lezama volvió a sacar a flote a un Athletic Club que hace efectiva su filosofía, especialmente la relacionada con la cantera. Ante la falta de zagueros, Valverde no tuvo más remedio que confiar en Iker Monreal, central del Bilbao Athletic, que completó un partido muy serio en la defensa dejando un buen sabor de boca a Ernesto Valverde. Con su compromiso, su juego y su valentía, Iker Monreal abre el debate en torno a la defensa de cara al siguiente partido de LaLiga.

Iker Monreal oposita a la defensa del Athletic Club como prueba ante el mal rendimiento de la zaga rojiblanca

El domingo recibirá el Athletic Club al Levante en San Mamés tras haber alcanzado las semifinales de la Copa del Rey. LaLiga, ahora, juega un papel fundamental para el cuadro de Ernesto Valverde que busca rehacerse tras un enero devastador. La clave en la vuelta del mejor Athletic, como bien sabe Valverde, está en la defensa, que esta temporada está dejando bastante que desear. Entre lesiones y sanciones, el Athletic Club se presentó en Mestalla con Laporte como único central de la plantilla, que llegaba tras lesión. Valverde tuvo que apoyarse en Lezama y alinear a Iker Monreal, que tras un gran rendimiento, oposita a estar presente en el duelo ante los granotas.

La defensa, a pesar de que Ernesto Valverde recupera efectivos, sigue siendo uno de los puntos muy mejorables del cuadro vasco, que ha encajado 31 goles en lo que va de LaLiga. Iker Monreal, tras su buena actuación, podría ser la sorpresa en el once de cara al partido del fin de semana, aunque todo dependerá de los planes de Valverde. Hasta el momento, cada vez que un canterano de Lezama ha debutado con el Athletic Club, las sensaciones han sido muy positivas. Rego y Selton han sido los últimos ejemplos, contagiando con su energía al resto de la plantilla que agradece savia nueva de cara a la segunda vuelta de la temporada.

Ernesto Valverde valora la opción de Iker Monreal

Ya, al terminar el partido de la Copa del Rey ante el Valencia, Ernesto Valverde valoró la actuación de Iker Monreal y sus posibilidades de entrar de manera más constantes en los planes del Athletic Club. "Es verdad que era un partido comprometido para él y para todos. Iba a tener delanteros fuertes como Sadiq y Hugo Duro, pero no teníamos mucha más alternativa", comenzó diciendo Valverde que se planteó la posibilidad de alinear a Yuri y a Laporte. "Estaba Yuri, pero tenía que repartir los minutos entre Yuri y Aymeric Laporte. Al final, más que nada por prescripción médica, el tema del caso de Aymeric Laporte, que no pudieron pasarnos demasiado por si acaso. Y con Yuri porque llevaba tres partidos de 90 minutos en una semana, un jugador que va a cumplir la semana que viene 36 años", aclaraba el técnico del conjunto vasco. " Andábamos muy justos. Iba a ser un día, no sabía cuándo iba a debutar Iker. Ha sido hoy y ha demostrado lo que le vemos", sentenció.