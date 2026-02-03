El Athletic respira con Laporte para la Copa del Rey ante el Valencia

El regreso del zaguero internacional después de dos meses de baja por lesión supone un alivio para Ernesto Valverde, que solo cuenta con él como central de la primera plantilla ante las ausencias de Vivian y Paredes

El Athletic Club vive una situación crítica en LaLiga, a solo tres puntos de los puestos de descenso. Pero la Copa del Rey se presenta como un salvavidas para la decepcionante campaña de un conjunto bilbaíno que se juega este miércoles, ante el Valencia en Mestalla, el pase a las semifinales de un torneo que siempre despierta un especial ilusión entre su hinchada. Aunque lo hará, una vez más, plagado de bajas.

El regreso de Aymeric Laporte, baja durante los dos últimos meses por una lesión muscular, es la principal novedad en la lista de 23 jugadores convocados por el técnico rojiblanco, Ernesto Valverde, que acude con el eje de la zaga en cuadro. De hecho, el defensa internacional español es el único central del primer equipo disponible para el 'Txingurri', que finalmente no ha podido recuperar a Dani Vivian, baja desde hace diez días por una sobrecarga, y no puede contar con el sancionado Aitor Paredes.

Iker Monreal apunta al once

De este modo, cobra fuerza la "posibilidad" que debute de forma oficial el joven Iker Monreal, como reconoció en la rueda de prensa previa al choque el propio Valverde, quien también adelantó que Álex Padilla, al igual que en las dos anteriores eliminatorias, será el elegido para defender la meta, en lugar del habitual Unai Simón. El central navarro del Bilbao Athletic, de 20 años, cumple su segunda campaña en la disciplina rojiblanca, adonde arribó procedente del Ardoi, y ya ha sido convocado por el primer equipo en varias ocasiones, sin gozar aún de una oportunidad que ahora ve más cerca. Aunque tampoco hay que descartar de nuevo a Yuri como central.

Nico Williams también viaja a Valencia

Por otro lado, quien sí ha entrado en la lista para el partido de este miércoles en Mestalla es Nico Williams, a pesar de sus problemas de pubalgia. Valverde había dejado su concurso en "duda" después de que el director deportivo, Mikel González, anunciara este martes que el extremo no pasará por el quirófano, si bien tendrá que seguir alternando partidos y ausencias sin descartar que tenga que parar algunas semanas. "Seguimos trabajando diferentes opciones, de momento alternar tratamiento y competición y si no se recupera sí valoramos parar unas semanas para fortalecer la zona afectada", explicó.

El resto de bajas del Athletic

Pero la importancia del partido en Mestalla mantiene al internacional en una lista en la que también es baja Álex Berenguer, que ayer fue infiltrado para mitigar las molestias que le afectan en el pie derecho desde hace varios meses. El extremo se suma a las ausencias ya conocidas de Oihan Sancet, Beñat Prados, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Yeray Álvarez, que ya ha vuelto a entrenarse con el equipo a la espera de que que sanción por dopaje finalice a comienzos de abril.

La convocatoria para el partido de Mestalla, por lo tanto, es la formada por Álex Padilla, Gorosabel, Lekue, Yuri, Adama, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Gómez, Navarro, Guruzeta, Unai Simón, Vesga, Nico Williams, Areso, Laporte, Nico Serrano, Izeta, Rego, Jon de Luis, Selton, Monreal y Eder García. Con ellos, la expedición del Athletic viajará a Valencia este mismo miércoles en un vuelo programado a las 10.30 horas y tiene previsto llegar a su hotel de concentración a las 12.15 horas.