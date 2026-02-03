Ernesto Valverde agradece que el Athletic lo ratifique, pero advierte: "Los resultados son los que mandan"

El entrenador rojiblanco ha sido respaldado públicamente por el presidente, Jon Uriarte, y asegura que esa confianza "siempre está garantizada" en el club vasco porque, además, es "como tiene que ser hasta el último día". Pero al mismo tiempo es consciente de que "en el fútbol hay que ganar"

El Athletic Club vive una situación crítica en LaLiga, a solo tres puntos de los puestos de descenso. Por ello, su presidente, Jon Uriarte, no esconde que ahora el objetivo no es otro que sumar cuanto antes los puntos que aseguren la permanencia. Pero, pese a ello, sigue creyendo firmemente que Ernesto Valverde "es la persona idónea para sacar esta situación adelante".

De forma paralela, el conjunto bilbaíno se juega este miércoles, ante el Valencia en Mestalla, el pase a unas semifinales de la Copa del Rey que siempre despierta un especial ilusión entre su hinchada. Aunque lo hará, una vez más, plagado de bajas, resumidas todas ellas por el propio técnico cacereño en la rueda de prensa previa al choque.

Las bajas y las dudas del Athletic para la Copa del Rey

“Vivian no ha entrenado desde hace más de una semana y Laporte vamos a ver si hay buenas noticias, Berenguer no creo que pueda estar, veremos Nico, Sancet es baja, Paredes, sanción y los tres de larga duración (Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados), más Yeray”, explicó el 'Txingurri', que confirmó además que Álex Padilla será el portero, barajando también la “posibilidad” de hacer debutar al canterano Iker Monreal en el eje de la zaga.

Agradece la confianza de Jon Uriarte

Pero, como no podía ser de otro modo, Valverde fue cuestionado por la ratificación pública por parte de su presidente, agradeciendo el gesto. “Desde que estoy aquí, no solo ahora, siempre he sentido la confianza de los presidentes que han estado y de la gente que está detrás. Eso en el Athletic siempre está garantizado y además es como tiene que ser hasta el último día", señaló, si bien al mismo tiempo es consciente de que urge volver a la buena senda para que su puesto no peligre.

“Siempre lo he agradecido y está bien, pero en el fútbol hay que ganar y los resultados son los que mandan. Eso es algo que sabemos todos los que estamos aquí", añadió, asumiendo que, por parte del entorno, "si ganas se arregla todo y si pierdes el entrenador siempre está señalado".

"No es nada que me sorprenda, lo acepto", insistió el preparador rojiblanco, quien reconoció que en la actual situación se siente “enfadado muchas veces” y le gustaría estar "menos enfadado”. “Cada uno se manifiesta como puede. Siempre intento hacer lo mejor con los jugadores disponibles”, destacó sobre la gran cantidad de bajas que viene padeciendo, deteniéndose en el caso concreto de Nico Williams, que por ahora descarta pasar por el quirófano.

La situación de Nico Williams y el regreso de Yeray

“Le veo bien, motivado, cuando está lesionado un poco más bajo, pero le veo contento. Nos gustaría que estuviese mejor”, admitió sobre el internacional español, mostrando su felicidad también por el cercano regreso de Yeray, que ya se entrena con el equipo mientras apura su sanción por dopaje: “Es una alegría tenerle de vuelta, está trabajando mucho, pero una cosa es entrenar solo y otra la competición. Está bien físicamente, pero desentrenado en el juego”.

La Copa del Rey, "una oportunidad"

Ahora llega la Copa del Rey y Valverde apuesta por cambiar el chip para darle una alegría a la afición. "Esta es otra competición, unos cuartos de final que te dan acceso a una semifinal, y es una oportunidad tanto para ellos como para nosotros. Ninguno de los dos estamos en nuestro mejor momento, pero es una posibilidad de pasar a una semifinal en un partido definitivo. Hay que intentarlo, tanto ellos como nosotros", advirtió.

"Sabemos lo que significa la Copa para todos nosotros porque nos ha impulsado mucho estos últimos años y es un motivo de ilusión. Será difícil porque jugamos fuera de casa y tenemos dificultades en algunas posiciones, pero hay que jugarlo y no hay nada dicho. Hay que escribirlo todo mañana", añadió, sin olvidarse de elogiar al Valencia.

Advierte sobre el Valencia y la presión de Mestalla

“No está en mal momento, había sacado los seis puntos anteriores. Les veo mejor, tiene una plantilla larga. Además Mestalla es un campo que aprieta mucho a sus jugadores, pero que cuando está conectado con su equipo empuja mucho y hace que el Valencia se supere a sí mismo", sentenció un entrenador que conoce bien a la afición che tras sentarse también en su banquillo.