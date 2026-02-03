Uriarte ratifica a Ernesto Valverde como técnico del Athletic: "Es la persona idónea para sacar esta situación adelante"

El presidente del Athletic ha dado su opinión sobre los cánticos que recibió en el último partido frente a la Real, mostró su apoyo al técnico y a la plantilla y defendió el compromiso de Nico Williams: "Está poniendo en riesgo su salud para intentar ayudar al Athletic"

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, ha repasado la actualidad del primer equipo a mitad de temporada y ha aprovechado para dejar clara su confianza en Ernesto Valverde, que es "la persona idónea para sacar adelante" al equipo en lo que queda de temporada.

"Pensamos que Ernesto está capacitado para afrontar una situación así porque tiene una amplia experiencia. Está enfadado, por supuesto, pero le vemos con energía y con ganas de darle la vuelta y los jugadores le apoyan a muerte y confían a ciegas en su trabajo", ha recalcado Uriarte en una rueda de prensa que ofreció junto a Mikel González, director deportivo.

Al mismo tiempo, Uriarte ha admitido que la situación deportiva del equipo en LaLiga no es la mejor, aunque confía en revertir la situación. "Estamos muy descontentos con nuestro desempeño hasta el momento. Tiene que quedar muy claro que nuestra posición en liga es muy mala y que tenemos que reaccionar para enderezarla. Esta es la máxima prioridad del club a día de hoy, salir de esta espiral negativa en la que nos hallamos inmersos", ha incidido.

Y para ello, lo principal "es aceptar esta nueva realidad, concienciarse de la situación y actuar en consecuencia" sabiendo que "salir de ahí no va a ser fácil", aunque tiene la receta para ello: "el trabajo, la unidad, el respaldo y la confianza".

Además, Uriarte dejó claro cual es el camino a seguir: "Tenemos que trabajar más duro, intentando mantener la calma. La situación es preocupante, pero creo que estamos en condiciones de sacarla adelante. Y entiendo el malestar de la afición. Es lógico y defiendo su derecho a protestar, pero es el momento de estar unidos más que nunca y de apoyar al equipo a muerte".

Total confianza en Valverde y la plantilla

También quiso mostrar Uriarte su total apoyo a Valverde una vez más y a la plantilla rojiblanca. "Y confianza en el equipo y en el entrenador. Tenemos una plantilla competitiva y preparada para dar la vuelta a esta situación. No tengo duda de que estos jugadores la van a sacar adelante. Y confianza también en el cuerpo técnico".

Sobre el papel del Athletic en la Supercopa de España y la Champions, el mandamás ha reconocido que ha sido "muy pobre" en la cita saudí pero defendió la actuación en la máxima competición continental. "El equipo fue capaz de competir en circunstancias muy duras. Estuvimos a punto de superar la primera fase por primera vez en la historia y mirando el dinero disponible de cada club quedamos en la posición que nos corresponde, 28º ó 29º. Y en Copa seguimos vivos y estamos muy contentos. Nos genera muchísima ilusión y hasta ahora el balance es positivo".

Los cánticos de la grada contra Uriarte

El presidente también ha reflexionado sobre los cánticos de un sector de la grada de San Mamés hacia él. "No estoy pensando en las elecciones. San Mamés tiene la mejor afición. Los aficionados siempre tienen razón, respeto la libertad de expresión, los socios pueden decir lo que quieran siempre que lo hagan con respeto. Procedían de un grupo y entiendo que tras un análisis exhaustivo consideran que soy culpable de no haber ganado al Sporting y a la Real. Comprendo esos pitos cuando los resultados no son buenos, si entienden que esa es la mejor forma de apoyar al Athletic, lo respeto...".

Por último, sobre la situación de Nico Williams con su pubalgia, Uriarte ha dicho: "Es un jugador importantísimo, uno de los mejores a nivel mundial, está poniendo en riesgo su salud para intentar ayudar al Athletic. Entiendo que la gente pueda estar frustrada porque la temporada pintaba muy bien y no ha ido como todo esperábamos, pero es injusto canalizarla hacia los jugadores y más con unos pocos o en Nico. Es mucho más efectivo reprimir esa frustración y canalizarla en pensamientos positivos para salir de esa situación. Y cuando salgamos de ella, que seguro que lo hacemos, ya va a haber tiempo para protestas".