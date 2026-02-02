Yeray Álvarez ve la luz al final del túnel, vuelve con el Athletic Club y espera el levantamiento del castigo: "Ongi etorri"

Yeray Álvarez vuelve a pisar Lezama para entrenar con el resto de sus compañeros por primera vez desde la sanción que le impuso la UEFA. El Athletic Club ha celebrado su llegada y espera al 2 de abril para poder volver a ver al zaguero vestido de corto

El Athletic Club salvó los muebles ante la Real Sociedad en un derbi dónde los futbolistas rojiblancos escucharon, durante el encuentro, silbidos en la grada. La situación del cuadro de Ernesto Valverde es muy delicada, especialmente en defensa. Es por ello que la vuelta a los entrenamientos de Yeray Álvarez es la mejor noticia posible para un Athletic Club que vuelve a sonreír. Tras la sanción impuesta por doping, que sigue cumpliendo, el futbolista ya ha podido ejercitarse junto al resto de sus compañeros a la espera de que se le levante el castigo el próximo 2 de abril.

Yeray vuelve a entrenar con el Athletic Club

A su llegada a las instalaciones el central ha recibido una calurosa bienvenida por parte de compañeros y empleados del club reflejada en el vídeo publicado por el Athletic en sus redes sociales con el comentario "Ongi etorri berriro zure etxera (Bienvenido de nuevo a tu casa) ¡Nos alegramos mucho de verte!". Yeray ha saltado posteriormente al campo de entrenamiento para completar una sesión que ha sido de recuperación para los titulares el domingo en el derbi vasco frente a la Real Sociedad y, como es habitual, más intensa para los suplentes en ese encuentro enfocada al partido de Copa del miércoles en Mestalla frente al Valencia.

8 meses sin entrenar en Lezama

Desde el 2 de junio, que empezó a hacerse efectiva la sanción, Yeray Álvarez suma 8 meses sin entrenar con el resto del equipo, siendo una pieza que Ernesto Valverde ha echado en falta en la defensa. El pasado 10 de julio Yeray y el Athletic confirmaron que el futbolista había dado positivo en un control antidopaje en partido de ida de la Europa League contra el Manchester United, el 1 de mayo."Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida", admitía entonces el jugador. Dos meses después, el 8 septiembre, la UEFA le impuso una sanción de diez meses al reconocer que no hubo intencionalidad y considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se debió al tomar incorrectamente ese medicamento.

Yeray Álvarez espera su oportunidad a principios de abril

El Athletic Club, ahora, está a la espera de que llegue el día 2 de abril para que el castigo de Yeray Álvarez se levante y el central vasco pueda volver a vestir la camiseta rojiblanca. Lo podrá hacer ante el Getafe, partido para el que ya se prepara el zaguero que desea regresar a los terrenos de juego, volver a competir y dejar atrás un oscuro episodio de su carrera deportiva que ha mermado al Athletic Club.