Galarreta se viste de Nico Williams en el Athletic Club: "Cuando consigues marcar y ayudar al equipo sale toda esa rabia contenida"

El gol del centrocampista eibarrés salvó a un Athletic Club que sigue en caída libre. Galarreta hizo de Nico Williams, que apenas tuvo protagonismo durante el tiempo que jugó y se coló en el área regateando para batir a Remiro y dar vida a Ernesto Valverde

El Athletic Club salvó los muebles en San Mamés con un gran gol de Galarreta, más propio de Nico Williams. El centrocampista entró en la segunda mitad y, ante la falta de peligro causada por el extremo internacional español, se vistió de Nico Williams, se coló en el área regateando y batió a Remiro con un zapatazo directo a la red. El mediocentro vasco, que no estaba encontrando su mejor versión esta temporada se refuerza con el golazo a la Real Sociedad y da vida a un Athletic Club que termina el mes de enero muy ahogado.

Galarreta salva al Athletic Club con su primer gol de la temporada

El mediocampista eibarrés marcó un golazo más propio de Nico Williams que de él. Galarreta aseguró que en la celebración del tanto "no sabia ni lo que hacia". "Se me ha olvidado hasta que estábamos con uno más y que teníamos que ir rápido a por el segundo, pero veníamos de un mes muy difícil, con mucha tensión dentro y cuando consigues marcar y ayudar al equipo sale toda esa rabia contenida", se disculpó el centrocampista del Athletic Club al que, por un momento, se le olvidó la situación que atraviesa el cuadro vasco, aunque rápidamente cayó en la cuenta. Tras este simpático episodio, Galarreta reparó en la situación complicada por la que pasa su equipo, con "resultados adversos" y "dificultades en forma de lesiones", pero valoró el hecho de que a pesar de ello en el vestuario rojiblanco se mantienen "muy unidos".

Ernesto Valverde acierta con la entrada de Galarreta en el derbi

Con su gol ayer a la Real Sociedad, Galarreta estrena su marcador personal de goles esta temporada en el Athletic Club tras jugar 20 partidos en LaLiga, 7 en la Champions League, 1 en la Copa del Rey otro en la Supercopa de España. El centrocampista sigue siendo vital en el centro del campo de Ernesto Valverde, aunque para el derbi el técnico rojiblanco optó por dejarlo en el banquillo. Su entrada fue crucial, y no solo por el gol, ya que aportó dinamismo, pausa y claridad al juego del equipo. "En el segundo tiempo ha salido Íñigo Ruiz de Galarreta y nos ha dado bastante claridad en el juego porque la tiene y porque tiene ese medio pausa que, bueno, que tienen jugadores que al final te hacen jugar", destacó tras el partido Ernesto Valverde en rueda de prensa tras haber acertado con la entrada de Galarreta que salvó los muebles de un Athletic Club que sigue en caída libre.