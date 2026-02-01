Athletic Club 1-1 Real Sociedad: Empate insuficiente, expulsión polémica y golazos en San Mamés

El Athletic Club y la Real Sociedad empatan en San Mamés en un partido falto de fútbol, pero con dos golazos

Dos golazos igualan un derbi falto de fútbol, aunque no de intensidad. La Real Sociedad mantiene su invicto con Matarazzo al frente en San Mamés, que pitó a sus jugadores durante gran parte del partido. Guedes, con magia, adelantó a los blanquiazules que vieron como los tres puntos se marchaban en los últimos instantes con un gran gol de Galarreta.

Guedes enciende a San Mamés

La primera parte comenzó con la Real Sociedad dominando y rozando el gol en las primeras de cambio. Pablo Marín se plantó solo ante Unai Simón, que le ganó la partida al atacante del cuadro donostiarra. El rebote le cayó a Oyarzabal que ya celebraba el gol a puerta vacía, pero Areso apareció como héroe rojiblanco para evitar el gol con una segada extraordinaria. La Real lo siguió intentando y Guedes, de cabeza, estuvo muy cerca de hacer el primero, pero Unai Simón volvió a aparecer. A la salida del córner, más comúnmente conocido como 'gilicórner', Guedes recibió, se giró y clavó un golazo extraordinario para silenciar San Mamés. El luso no se lo pensó mucho y desde su casa hizo el 0-1. Tras el gol, la Real Sociedad se vino arriba y acribilló al Athletic, que apostó por un bloque bajo para defender la portería de Unai Simón.

Galarreta salva a un Athletic Club que sigue dejando mucho que desear

La segunda parte también comenzó con dominio blanquiazul. Oyarzabal tuvo en sus pies la ocasión más clara tras deshacerse con el cuerpo de su marcador, encarar a paredes, sentarlo y quedarse mano a mano contra Unai Simón. Con todo a favor, Oyarzabal engañó al meta internacional español que se venció a su derecha. El tiro de Oyarzabal fue para la izquierda, pero tocó el lateral de la red. Tras esto, el Athletic Club, con una oleada de cambios, entre ellos la salida de Nico Williams que firmó un muy mal partido, mejoró, aunque sin claridad y sin fútbol es muy complicado hacer daño a una defensa férrea que dio un pasito atrás para proteger la portería de Remiro. La segunda parte, insulsa, llegaba a su final cuando la polémica estalló en San Mamés. Paredes, sin balón, empuja a Brais que levanta el brazo para quitarse de encima al defensor y el empujón que le ha dado. la mano del jugador de la Real impacta en la cara de Paredes que se tira al suelo. El árbitro sacó roja a Brais Méndez y el VAR, escondido, no llamó al árbitro para que apreciase toda la secuencia de la polémica. Cuando todo apuntaba a una nueva derrota del Athletic Club, Galarreta se vistió de héroe para colarse en el área, recortar y fulminar a Remiro con un zapatazo al segundo palo. San Mamés recuperó el aliento, al igual que Ernesto Valverde que corta la hemorragia, pero no da con el problema.

Ficha técnica:

1 - Athletic Club: Unai Simón: Areso (Gorosabel, m.79), Paredes, Yuri, Adama; Rego (Galarreta, m.62), Jauregizar; Berenguer (Izeta, m.72), Unai Gómez (Robert Navarro, m.62), Nico Williams (Iñaki Williams, m.72); y Guruzeta.

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Guedes (Wesley), Gorrotxategi (Turrientes, m.62), Soler, Marín (Ahien Muñóz, m.85); Susic (Brais Méndez, m.62) y Oyarzabal (Oskarsson, m.77).

Goles: 0-1, m.23: Guedes. 1-1, m.88: Galarreta.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Expulsó a Brais Méndez, en el minuto 83, por agresión a Mostró tarjeta amarilla a los locales Yuri (m.56), Areso (m.69), Izeta (m.75) y Paredes (m.83), y a los visitantes Zubeldia (m.23) y Jon Martín (m.51).

Incidencias: Partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 48.020 espectadores. Dato oficial. Entre ellos unos centenares de aficionados visitantes.