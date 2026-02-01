Los hermanos Williams dan buenas noticias a Ernesto Valverde: más pólvora para el derbi ante la Real Sociedad

Nico e Iñaki Williams vuelven a la convocatoria para medirse a los donostiarras; Laporte y Vivian no llegan a tiempo

El Athletic afronta esta noche una nueva oportunidad para cortar su mala racha de resultados en LaLiga aunque enfrente tendrá a uno de los rivales más en forma desde la reanudación de la competición tras el parón de Navidad como es la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.

Pero como ya saben, en un derbi de poco sirven las dinámicas y las rachas, es un partido con un contexto y un ambiente diferente, y a ello se agarra Ernesto Valverde para cortar la sangría de malos resultados, a eso y a la recuperación de dos hombres importantes en lo ofensivo como son Nico e Iñaki Williams.

Los dos hermanos han vuelto a la lista de convocados y están disponibles para medirse esta noche a la Real Sociedad en San Mamés. Iñaki Williams se ha perdido los tres últimos encuentros, dos de Champions League y uno de Liga, por una lesión muscular en la pierna izquierda, mientras que Nico, tras jugar media hora ante el Sevilla la pasada jornada liguera, se perdió el partido de Liga de Campeones del pasado miércoles frente al Sporting de Portugal por una molestias derivadas de la pubalgia que le afecta durante la temporada.

Además de los hermanos Williams, Ernesto Valverde recupera para este importante duelo a Gorka Guruzeta, que no pudo jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán por sanción, y con respecto al choque de Champions recupera también efectivos en el centro del campo como son Mikel Jauregizar, sancionado en competición europea, y Urko Izeta, no inscrito en la Liga de Campeones.

Vivian y Laporte tienen que esperar

Sin embargo, la alegría no es completa en Lezama ya que el técnico rojiblanco todavía no puede contar con Dani Vivian, que ya fue baja el miércoles por una sobrecarga de la que todavía no se ha recuperado. Así como tampoco podrá contar con Aymeric Laporte, pese a que el internacional español lleva ya varios entrenmientos con el grupo y está prácticamente recuperado de la lesión muscular que le mantiene fuera del equipo desde hace dos meses.

Además de Laporte verán el partido desde la grada el sancionado Lekue y los lesionados Sancet, Maroan, Prados y Egiluz. La convocatoria para el duelo frente a la Real Sociedad, por lo tanto, es la formada por Unai Simón, Areso, Paredes, Yuri, Adama, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Navarro, Unai Gómez, Berenguer, Guruzeta, Padilla, Gorosabel, Vesga, Iñaki Williams, Nico Williams, Nico Serrano, Izeta, Rego, Hierro, Selton y Monreal.