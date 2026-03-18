Lezama ofrece una vía de escape a Ernesto Valverde ante la falta de gol

La falta de gol del Athletic Club y el acierto de Ibai Sanz en el filial abren la puerta a la posibilidad de probar suerte con el joven delantero en la primera plantilla rojiblanca

El Athletic Club sigue sumido en un pozo de malos resultados que desplazan al equipo de Ernesto Valverde lejos de los puestos europeos. Europa empieza a ser una utopía debido a, en gran parte, una preocupante falta de gol de los delanteros rojiblancos. Ante el Girona, el Athletic Club dispuso de ocasiones claras, pero la persiana estaba cerrada para los atacantes que se volvieron de Montilivi sin el premio del gol. Mientras tanto, en el Bilbao Athletic, Ibai Sanz vuelve a ver puerta y sigue liderando la tabla goleadora del filial vasco. Lezama ofrece a Ernesto Valverde una vía de escape con Ibai Sanz como último recurso.

Ibai Sanz llama a la puerta de Ernesto Valverde

Si lo desea, Ernesto Valverde tan solo debe avisar al Bilbao Athletic para contar con Ibai Sanz en sus planes. La preocupante falta de gol abre la puerta al joven futbolista rojiblanco que, aunque atravesó una racha negativa de cara a puerta, vuelve a encontrar el premio del gol y sigue liderando la tabla de goleadores del filial rojiblanco con 9 goles. El atacante está firmando una gran temporada en el Bilbao Athletic a la espera de una llamada de Ernesto Valverde que le de la oportunidad de probarse en LaLiga con el primer equipo. La falta de gol podría ser la ocasión que espera el joven futbolista, aunque la competencia es feroz en un Athletic Club que, próximamente, recuperará a Maroan Sannadi. En lo que va de curso, Guruzeta es el máximo goleador rojiblanco con 6 goles en LaLiga, 5 en la Champions League y 2 en la Copa del Rey, aunque la irregularidad marca la temporada del delantero centro rojiblanco. Maroan Sannadi se ha perdido casi todo el curso e Izeta sigue sin convencer a Valverde.

El Athletic Club empeora sus registros

El rendimiento de la delantera, entre otras cosas, ha generado que los 17 puntos de diferencia entre los 52 sumados por el Athletic Club la pasada temporada y los 35 de la actual después de 28 partidos conviertan al equipo rojiblanco en el que más ha empeorado en los últimos doce meses antes de afrontar las diez última jornadas. En el caso del Athletic, el alarmante descenso numérico del equipo de Ernesto Valverde se refleja sobre todo en el número de derrotas, 13, que son solo una menos que las 14 recibidas en las dos campañas anteriores juntas. En la faceta goleadora el diferencial entre goles marcados y recibidos ha pasado de +20 de hace un año al -10 de la actualidad. En la 2024-25 a estas alturas el conjunto bilbaíno había marcado 46 goles y había recibido 36 y en la actual suma 30 anotados y 40 encajados.