La baja de Paredes se alarga para un Athletic Club necesitado en defensa

El central del Athletic Club sigue sin aparecer con el resto del grupo en Lezama y encara la tercera semana de baja desde su golpe en el gemelo

El Athletic Club encara una semana vital para los objetivos europeos del cuadro rojiblanco. En frente, el Real Betis será el rival a batir, un duro hueso de roer para el conjunto vasco. Ernesto Valverde no pierde el tiempo y exige más a sus jugadores en una semana de entrenamientos exigente para la plantilla. Las bajas, por desgracia para el 'Txingurri', siguen asolando al equipo de San Mamés. La gran preocupación, en este momento, es la baja de Paredes que se alarga para un Athletic Club necesitado en defensa.

Paredes sigue sin entrenar con el Athletic Club

El Athletic Club se ha vuelto a entrenar sin la presencia de Paredes que sigue acarreando molestias tras el golpe en el gemelo que sufrió en las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Desde entonces, el central vasco no ha vuelto a vestirse de corto, siendo baja frente al Barcelona y al Girona en LaLiga. En el Athletic Club guardan silencio respecto a la situación física del futbolista y esperan, cuanto antes, el regreso del zaguero para completar una defensa que hace agua. La última información oficial del club respecto al jugador fue su parte médico, dónde el Athletic Club explicó que su ausencia se debía a una fuerte contusión en el gemelo izquierdo. La baja de paredes se está alargando más de lo que en principio parecía que iba a ser y el central va camino de los tres partidos de baja en LaLiga. Para colmo, Laporte tampoco se ha ejercitado con el resto del grupo en Lezama, aunque no apunta a ser una ausencia para el duelo del fin de semana ante el equipo de Pellegrini.

El parón de selecciones, un respiro mental y físico para el Athletic Club

El del Betis será el último partido del Athletic Club antes del parón de selecciones que supondrá un alivio mental y físico para el cuadro rojiblanco, a la espera del regreso de su estrella, Nico Williams. Ante el Getafe, el extremo internacional español apunta a reaparecer, aunque desde el club son cautos en torno al estado físico del atacante navarro. La única buena noticia en el cuadro de San Mamés es la vuelta al trabajo en Lezama de Unai Gómez, que sigue trabajando con aparente normalidad. El centrocampista sufrió una contusión ósea en la rodilla izquierda hace diez días frente al Barcelona, una lesión que en un primer momento pareció de mayor gravedad y de la que ha evolucionado favorablemente con relativa rapidez.