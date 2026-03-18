A Yuri Berchiche le duele el Athletic Club y pone las pilas a Guruzeta y Sancet: "¡Baja aquí a defender, hostias!

El lateral del Athletic Club mostró jerarquía y liderazgo sobre el campo echando la bronca a los apáticos Sancet y Guruzeta

La crisis del Athletic Club empieza a generar tensión en la plantilla, en la dirección deportiva y en la grada de San Mamés. Europa empieza a parecer más una utopía que una realidad y las sensaciones son muy negativas de cara al último tramo de la temporada. Frente al Girona, el equipo vasco encajó 3 goles, siendo la defensa, otra vez, el foco del partido. La apatía de muchos jugadores contrasta con la entrega de Yuri Berchiche, al que le duele, y mucho, ver al Athletic Club en esta pobre situación. El lateral hizo todo lo que estuvo en su mano e incluso lo que no dependía de él para sacar al mejor versión de un equipo sin alma. Guruzeta y Sancet fueron los protagonistas de las broncas de Yuri Berchiche que puso las pilas a ambos, especialmente al delantero del conjunto vasco, a 'grito pelado'.

Yuri Berchiche pone las pilas a Sancet y Guruzeta en el Athletic Club

Las cámaras de El Día Después de Movistar Plus se posaron sobre el veterano lateral del Athletic Club para seguir su partido y cada uno de sus gestos, que no fueron pocos. La tarde empezó regular para Yuri que tuvo que aguantar algún que otro improperio de la grada de Montilivi. ¡Quítate la herradura, burro!, le gritó un aficionado de la grada. El ingenioso comentario hizo efecto y mermó la moral del futbolista que, acto seguido, centró el banderín del córner en lugar del balón. Las pulsaciones seguían subiendo para el lateral del Athletic Club que se desesperó primero con Sancet y luego con Guruzeta. "¡Oihan, Oihan, ya empiezas!", comenzaba diciendo el lateral que pedía más ayuda defensiva a un Sancet completamente apático y superado en el centro del campo.

Pero rápidamente se olvidó del mediapunta para centrarse en Guruzeta, que fue su víctima durante el encuentro. "Guru, antes. Guru, Guru. ¡Siempre estás al lado, baja aquí a defender, hostias! Si no puedes, corres para atrás", le recriminaba Yuri a un Guruzeta nulo en el trabajo defensivo y ofensivo del Athletic Club. "Guru, eh. Vente tú si no haces nada", terminó por explotar Yuri. Más tarde, los ánimos se calmaron y Guruzeta, que empezaba a acatar las órdenes del veterano defensor, acabó siendo animado por Yuri. "Eso es, eso es. Va, Guru, vamos", comentaba el lateral.

Yuri Berchiche, la mano derecha de Ernesto Valverde sobre el césped

Y es que, en situaciones difíciles, se agradece, por parte del entrenador, tener un hombre en el terreno de juego que corrija a sus compañeros y ponga orden y disciplina sobre el césped. Yuri Berchiche se ha convertido en la mano derecha de Ernesto Valverde sobre el campo para intentar dar la vuelta a una situación delicada. La renovación de ambos, tanto del 'Txingurri' Valverde como de Yuri, están en el aire mientras que el Athletic Club estudia las posibilidades para convencer a ambos de cara al próximo curso.