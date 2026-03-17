La rajada de Javier Clemente y sus argumentos: "El Athletic ha perdido su identidad"

El conjunto bilbaíno acabó el partido ante el Girona sin jugadores vizcaínos sobre el campo y eso ha sido criticado con dureza por el ex seleccionador español, que cree que el problema viene desde la base y eso afecta al carácter del primer equipo

El Athletic sumó su segunda derrota consecutiva en LaLiga ante el Girona, ofreciendo además una pobre imagen, y no son pocos los que asumen que será realmente complicado pelear por Europa, pese a que la séptima plaza que ahora mismo otorga ese premio está a solo tres puntos. Las sensaciones que muestra el equipo hacen que en el entorno y buena parte de la afición cunda el desánimo.

Defiende a Ernesto Valverde

Pese a ello, en Ibaigane, así como en el vestuario, siguen confiando en Ernesto Valverde, al que Jon Uriarte tratará de convencer para que siga al frente del equipo, pese a que cada vez hay más dudas al respecto. También una leyenda rijiblanca como Javier Clemente ha roto una lanza en favor del 'Txingurrii. "Ernesto es el que sabe de verdad cómo está todo, él es quien les ve entrenar y jugar cada día los partidos", señaló en Onda Vasca.

Sin vizcaínos en Montilivi

Pero el ex seleccionador nacional aprovechó también la ocasión para referirse a un hecho que para él ni mucho menos es anecdótico. El Athletic acabó sin ningún jugador vizcaíno sobre el césped de Montilivi la pasada jornada, tras ser sustituidos Jauregizar e Iñaki Williams, y en su opinión eso refleja algo más profundo que viene desde la base y que afecta a la propia idiosincrasia del equipo.

"El Athletic ha perdido su identidad, aunque igual es que tiene la que ahora se lleva y se tiene en general, ojo. En nuestra época llamábamos la atención por nuestra característica fundamental de juego, pero se ha transformado en otra que es más del Real Madrid o del Manchester United. Hemos copiado, sí, pero para qué, pero si tenemos una sabia que no tiene nadie. Sentir el juego se enseña y el Athletic está para eso, no puede ser no tener un porcentaje más alto de jugadores vizcaínos", criticó.

Señala a la cantera, la base del problema en su opinión

En total son nueve los futbolistas nacidos en la provincia que forman parte de la primera plantilla rojiblanca. Pero Clemente cree que el problema viene de abajo, volviendo a señalar a la cantera. "Para mi la base del Bilbao Athletic ha de ser Bizkaia porque jugadores sí hay, luego toca saberlos elegir o enseñar, el primer equipo es una consecuencia del trabajo con los niños. O es que en Bizkaia no salen jugadores y hay que pensar el porqué... o no se les enseña o no se les elige bien, no sé cuál es el motivo de jugar sin vizcaínos o de que sólo haya 9 en el Bilbao Athletic. Me sorprende que el secretario técnico de Lezama venga del Deportivo Alavés, que igual es muy bueno, donde no sale nadie", destacó.

Un nuevo modelo que deja al equipo "un poco frío"

"Porque oyes a gente que hablando es un fenómeno pero luego jugando a fútbol pues no es igual. A veces hablas mucho y aprietas mucho y se cagan en tu padre, eso hay que saber aceptarlo. Es evidente que el equipo se ha dejado ir un poco y está un poco frío porque el modelo de jugadores que vienen pues...", añadió el de Barakaldo, que insistió en que tan importante es el fútbol que se practica como el amor por unos colores.

"El concepto importante es el juego aunque se esté perdiendo los partidos, para mi la clave siempre es el juego, tenemos nivel o hemos bajado de nivel y por qué. Analizo esas cosas tanto como qué jugadores se eligen o quienes se traen y por qué son esos. El Athletic ha sido una enseñanza para el futbolista de Bilbao y se recurría a los de fuera cuando había carestía, la idea era alegrar a los que salían de Bizkaia", sentenció.

No considera "imposible" estar en Europa

Por otro lado, Clemente también se refirió a las posibilidades del Athletic de lograr aún un billete para Europa por tercera campaña seguida, sin tirar la tolla en este sentido. "Si ganamos los 10 partidos que quedan entonces este sí es un buen año, no deja de ser una primera vuelta más floja que otra cosa y quedan 30 puntos, según Luis Aragonés son los más importantes donde te lo juegas todo. Ganando esos 10 vas a Europa, pero el año hasta ahora no es bueno, pero años así vamos a tener muchos. No apostaría nada pero no es imposible, cada partido se puede ganar, pero ha cambiado todo", afirmó.

Palos a clubes y futbolistas por el trato con la prensa

Pero a sus 76 años, en general, el que fuese técnico en los dos últimos títulos de Liga rojiblancos percibe que el fútbol ha cambiado demasiado y no comparte muchas cuestiones, como el trato de los jugadores con los medios. "Resulta que no dejan entrar a los socios y críos a ver entrenamientos, ha cambiado el fútbol y los jugadores ahora se sienten incómodos, pero luego les gustan las portadas si han estado extraordinarios pero si les ponen a parir entonces no les gusta. Antes andábamos por la calle y a los entrenamientos iba todo el mundo, la problemática de la prensa con los clubes hay que estudiarla porque parte del sueldo lo consiguen los jugadores precisamente con esas portadas y reportajes y hacen ir gente al fútbol. Lo pagado lo recibes por otro lado", zanjó.