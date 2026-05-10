Iñaki Williams y la lesión de su hermano Nico: "Me ha dicho que nunca había sentido esa molestia"

El extremo internacional cayó lesionado en mitad del partido contra el Valencia por un problema en los isquiotibiales y este lunes será sometido a las pruebas médicas

Al margen de la propia derrota, una de las noticias que deja para el Athletic de Bilbao el partido contra el Valencia es la lesión de Nico Williams. El extremo del cuadro vasco tenía que retirarse del terreno de juego poco después de la media por problemas musculares. Un contratiempo para su equipo, ya veremos si para la selección española. "Me ha dicho que nunca había sentido esa molestia", explicaba Iñaki Williams sobre su hermano.

Fue pasada la media del choque en el Nuevo San Mamés cuando Nico Williams se echaba al suelo tras una acción. Tras ser revisado por los médicos el jugador tenía que dejar su sitio en el terreno de juego a su hermano Iñaki. Problemas en los isquiotibiales fueron los culpables de este contratiempo.

Pruebas médicas en el inicio de semana

Habrá que esperar a las pruebas médicas que están previstas en el arranque de la semana para determinar el alcance exacto de la lesión de Nico Williams, que salía del campo con gestos ostensibles de dolor, también con una pequeña cojera. Todo en una temporada complicada para el futbolista en el capítulo de lesiones, ya que el pubis ha complicado la temporada del extremo.

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic de Bilbao, se refería al asunto al acabar el partido. "Es en los isquios y es difícil para nosotros no poder contar con él", explicaba en los micrófonos de DAZN.

También Iñaki Williams hablaba tras el partido contra el Valencia de la lesión de su hermano. "Es preocupante por el momento que es. Toca esperar y cruzar los dedos para que sea lo menos posible. Se queda fuera estos días y queda poco para el Mundial", comentaba. "Me ha dicho que nunca había sentido esa molestia y toca esperar que sea lo menos posible", añadía el jugador del Athletic.

Un mes para el Mundial

La lesión, dependiendo del alcance, también tiene derivadas de cara al Mundial. Queda un mes para que arranque la cita de Estados Unidos, Canadá y México. En condiciones normales Nico Williams es uno de los fijos en los esquemas de Luis de la Fuente. El jugador ha pasado una temporada complicada por los problemas de pubis, que ya quedaron atrás, y ahora habrá que ver la lesión sufrida frente al Valencia.

Se da la circunstancia de que también el otro extremo titular de la selección española, Lamine Yamal, se encuentra lesionado. Cierto es que los cálculos señalan que el jugador del Barcelona llegará a tiempo para el Mundial. En los próximos días se despejará también algo de la incógnita con Nico Williams, una vez que se conozcan los resultados de las pruebas.