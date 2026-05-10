Valverde y la temporada en el Athletic: "Es la más difícil y dura"

El entrenador, tras la derrota de su equipo ante el Valencia, reconoce el año complejo que está viviendo y pide un último esfuerzo a los suyos

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic de Bilbao, ha reflexionado sobre la derrota de su equipo contra el Valencia, con el gol de Sadiq, al tiempo que lo ha hecho sobre el año que está viviendo y ha reconocido que se trata de la temporada "más difícil y dura" en el banquillo del club rojiblanco.

Una cuestión planteada a Valverde en la rueda de prensa. "En el Athletic, es la más difícil y dura, desde luego. Todavía no ha terminado y nos quedan partidos por delante y debemos seguir", ha contestado el entrenador acerca de si está viviendo el curso más complejo en el banquillo del club vasco que dejará al final de temporada.

Posteriormente Valverde ha analizado algunas cuestiones del choque contra el Valencia. "Nos cuesta generar y frente al Valencia, además del penalti, han marcado en su segunda llegada, en una situación absurda del segundo tiempo", ha explicado el entrenador del Athletic de Bilbao que ha completado: "El Valencia ha venido a contemporizar y que pase el partido, controlar un poco a que nos fuéramos a la presión y en la primera parte la ocasión más clara que han tenido ha sido un penalti y en la segunda el gol. Nosotros estamos por ahí, tenemos llegadas y el contrario nos castiga mucho. Nos está penalizando toda la temporada".

Valverde y el homenaje

Valverde ha recibido en la previa ante el Valencia un homenaje en su penúltimo partido en el Nuevo San Mamés, un asunto que ha agradecido: "Lo agradezco. Ha sido emotivo para mí. Ha sido el mejor momento de la tarde, aunque ha sido una pena que no hayamos podido brindarles una victoria. Reflexionando sobre eso, me encantan los homenajes, ha estado bien, tengo la sensación de que ganamos en Vitoria y pensamos que la temporada está terminada. Hacen falta puntos".

También ha reparado Valverde en algunos nombres propios. Es el caso de Nico Williams que se tuvo que retirar lesionado. "Sintió una molestia en el isquio y habrá que esperar a mañana", ha contestado el técnico.

Sobre Laporte, Valverde ha explicado la decisión del cambio en el descanso. "Tenía una tarjeta y alguna discusión con el árbitro. Veía que nos podíamos desequilibrar por ahí. He hablado con él y he decidido el cambio. Lo he cambiado por eso", ha relatado Valverde que ha lanzado un mensaje al ser preguntado por si tiene ya ganas de acabar: "No me permito decir eso porque eso significa que te has rendido. Hay que estar aquí y pelear hasta el final para que el Athletic gane partidos. Esa es mi obligación".