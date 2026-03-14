Girona 3-0 Athletic Club: El Girona convierte Europa en una utopía para el Athletic Club

El Athletic Club sale muy tocado de Montilivi tras el severo correctivo que le ha aplicado el Girona

El Athletic Club volvió a caer derrotado y dice adiós a Europa que se convierte en una utopía para los rojiblancos. El Girona le imprimió más intensidad al duelo y estuvo más acertado de cara a puerta frente a un Athletic Club que sigue pecando de las mismas carencias que han mermado, durante gran parte del curso, al equipo. El Girona hizo los deberes y sacó los colores a un Ernesto Valverde señalado.

Hugo Rincón señala al Athletic Club en Montilivi

El partido no pudo empezar peor para el Athletic Club. En el minuto 4, y a pesar de que el cuadro de Ernesto Valverde comenzó en encuentro con intensidad, los visitantes se vieron por detrás en el marcador tras un golazo de Hugo Rincón, cedido por el Athletic Club en el Girona. El lateral aprovechó un despiste en la defensa bilbaína y un gran pase de Tsygankov para fusilar a Unai Simón con un derechazo que ponía el partido de cara al Girona. El gol sentó como un jarro de agua fría al Athletic Club que no supo reaccionar ante el gol tempranero del conjunto local. El Girona se vino arriba y rozó el segundo gol. La intensidad incrementó con el paso de los minutos y Unai Simón tuvo que sacar a pasear su mejor repertorio para mantener el 1-0 en el marcador.

Ounahi entierra las esperanzas europeas del Athletic

La segunda parte arrancó con Valverde moviendo el banquillo y mejorando el juego del equipo. Guruzeta entró al terreno de juego junto a Areso. El delantero vasco dispuso de la mejor ocasión del partido tras un despeje defectuoso de Arnau. El balón, raso, cayó en el área pequeña y con todo a favor se dispuso a reventarla Guruzeta. El delantero, más allá de colocarla, optó por un chut raso fuerte que se topó con el pie de Gazzaniga, para sorpresa de sus compañeros. El argentino se vino arriba y evitó a toda costa el gol del empate de los visitantes, que lo intentaron mediante dos remates tras centro, uno de Laporte y otro de Guruzeta, pero ambos se toparon con los recursos de Gazzaniga. Lejos del 2-0, fue lo que ocurrió en Montilivi que celebró el acierto de Ounahi tras una contra de libro, pero una definición rocambolesca. Ounahi le cedió el balón a Echeverri, que se hizo un lío ante Unai Simón y decidió sobreponerse con una chilena que le cae en los pies al marroquí que hace el 2-0. Para colmo, Echeverri, que había asistido a Ounahi, hizo el tercer gol con un punterazo desde dentro del área en el descuento para enterrar las aspiraciones europeas del Athletic.

Ficha técnica Girona 3-0 Athletic Club

3 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Francés, Blind, Arnau; Witsel, Fran Beltrán (Iván Martín, min. 70); Tsygankov, Ounahi (Abel Ruiz, min. 83), Joel Roca (Àlex Moreno, min. 83); y Vanat (Echeverri, min. 70).

0 - Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel (Areso, min. 46), Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar (Vesga, min. 68), Galarreta; Navarro (Guruzeta, min. 46), Oihan Sancet (Nico Serrano, min. 74), Berenguer; y Williams (Izeta, min. 80).

Goles: 1-0, min.4: Hugo Rincón. 2-0, min.77: Ounahi. 3-0, min.92: Echeverri.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité navarro). Amonestó a los visitantes Oihan Sancet (min. 73) y Berenguer (min. 82).

Incidencias: Partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadi Municipal de Montilivi ante 8.811 aficionados.