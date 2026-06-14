Málaga - Almería en directo la ida de la final del play off de ascenso a Primera

Sigue en directo y online el duelo entre Málaga y Almería correspondiente a la ida del play off de ascenso a Primera de LaLiga Hypermotion. El choque dará comienzo a partir de las 21:00 horas

Hola buenas tardes. Sean bienvenidos al directo del encuentro de ida de la final del play off de ascenso a Primera entre Málaga y Almería. El choque dará comienzo a partir de las 21:00 horas en La Rosaleda pero desde este preciso instante podrá seguir la previa del duelo en ESTADIO Deportivo.

Málaga y Almería son los dos últimos equipos de LaLiga Hypermotion con opciones de lograr el ansiado ascenso a Primera. Después de que Deportivo de La Coruña y Racing de Santander lo consiguieran de manera directa en Liga regular, Málaga y Almería han tenido que superar a Las Palmas y Castellón respectivamente para llegar a esta final del play off de ascenso a Primera que se disputa a doble partido.

La ida de la final del play off de ascenso a Primera de LaLiga Hypermotion entre Málaga y Almería podrá seguirse en directo y online a través de ESTADIO Deportivo desde dos horas antes del comienzo del choque en una Rosaleda que presentará una gran entrada para la ocasión. Además, una vez que la pelota eche a rodar, podrá seguir el minuto a minuto del duelo entre boquerones e indálicos, la crónica del choque y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Málaga - Almería en directo la final del play off de ascenso a Primera

El Málaga de Funes ya puede estar 'satisfecho' con el trabajo que ha realizado hasta el momento. Es importante recordar que Funes llegó esta temporada al Málaga procedente del filial malacitano. Funes era el relevo natural de Sergio Pellicer pero los malos resultados de uno de los héroes del ascenso a Segunda hace dos temporadas, terminaron provocando su despido con el equipo en puestos de descenso a Primera RFEF. Con Funes el Málaga recuperó la alegría y a base de buenos resultados logró terminar la Liga en puestos de play off de ascenso.

El Málaga supo sufrir y hacer bueno el resultado de ida en Gran Canaria ante Las Palmas. Los de Funes vencieron por 0-1 y en el encuentro de vuelta, no sin sufrimiento empataron a uno ante los pupilos de Luis García. Las lágrimas del canario Jesé Rodríguez sobre el césped de La Rosaleda ya forman parte del fútbol de Segunda división.

Málaga - Almería hoy en directo y online la final del play off de ascenso a Primera

El Almería de Rubi volverá a intentar, por segundo año consecutivo, el ascenso a Primera a través del play off. El cuadro indálico se quedó el pasado curso en semifinales tras quedar eliminados por el Real Oviedo y con la polémica ausencia de Luis Suárez por estar citado con la Selección de Colombia. Esta temporada el Almería tiene como goleador a Sergio Arribas y en semifinales terminó con el sueño de otra de las sorpresas de la temporada, el Castell��n de Pablo Hernández. Los andaluces empataron en Castalia y en la vuelta en el UD Almería Stadium, los de Rubi supieron sufrir y remontar un 1-2 en contra a falta de 10 minutos para el final.

Enfrentamientos previos entre Málaga y Almería

Málaga y Almería se han visto esta campaña dos veces en Liga. En el encuentro de la primera vuelta que se celebró en La Rosaleda, los locales vencieron por 2-1. En el choque de vuelta en territorio indálico, los de Rubi se llevaron los tres puntos con un 3-2 final. En caso de darse estos resultados, Málaga y Almería irían a la prórroga ya que el valor doble de los goles ya no existe.