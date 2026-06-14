Rubi avisa sobre la vuelta ante el Málaga en la final del play off de ascenso a Primera

El técnico del Almería analizó el empate ante el Málaga que hace que todo se quede por decidir en la vuelta en el UD Almería Stadium. Las tablas favorecerían a los indálicos

El Almería de Rubi sabía que este domingo no se encontraría una plaza sencilla en La Rosaleda. El Málaga, después de un periplo hace tres campañas en Primera RFEF, soñaba con volver a Primera después de que su última estancia en la élite fuese la 2017/18. Menos tiempo hace que el Almería estuvo en Primera, concretamente en la 2023/24.

El Almería, que terminó la Liga regular en tercera posición, podría verse beneficiado en caso de empate en la vuelta por esa mejor clasificación que el Málaga. Pero Rubi dejó claro en la rueda de prensa posterior que está todo muy abierto.

Rubi apuesta por un partido largo en la vuelta de la final del play off de ascenso a Primera

Rubi, al ser cuestionado este domingo sobre el partido de vuelta, apuntó a que este podría durar 90 o 120 minutos: "Quedan 90 minutos o 120, ya se verá". También aprovechó el técnico del Almería para felicitar a ambas aficiones por el gran ambiente y apeló a que siga existiendo la misma deportividad en la vuelta: "Felicitar a la afición del Málaga y también a la del Almería. Que haya mucha deportividad en la vuelta y que nuestra afición sea ejemplar, que siempre lo es".

Rubi confesó que aspiraban a una victoria este domingo en La Rosaleda pero se mostró conforme con el empate ante el Málaga: "Me deja muy bien el empate pero muy cauto de cara al partido de vuelta. Un partido muy igualado y con pocas ocasiones. Queríamos ganar pero este empate fuera de casa es un gran resultado, pero no queremos pensarlo mucho".

El Almería quería una portería a cero ante el Málaga

Rubi confesó que uno de los objetivos de partido que tenían era el dejar su portería a cero ya que llevaban varios encuentros sin lograrlo: "Estaba convencido de que podíamos sacar una portería a cero porque llevamos mucho tiempo trabajando en ese sentido y lo hemos conseguido". Por último, Rubi sacó pecho por cómo terminó el Almería el partido en lo que a futbolistas sobre el terreno de juego se refiere y también dejó claro que no quería confundir a la afición sobre si la eliminatoria estaba encarrilada: "No quiero confundir a los futbolistas ni la afición, está todo abierto. Pero ponte que llegamos a la vuela perdiendo, todo se complica un poco más. No hay nada hecho pero el resultado es correcto. Además no hemos renunciado a ganar, hemos terminado con Nico, Morci...".