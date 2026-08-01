El Leganés encuentra refuerzo en el Almería y ficha a Patrick Soko

El club pepinero llega a un acuerdo con el Almería para la cesión de Patrick Soko, quién destacó en Segunda división con el Huesca pero no logró ser decisivo para el nuevo equipo de García Pimienta, que sigue aligerando la plantilla

El Leganés se está moviendo en el mercado y este sábado anuncian su octava incorporación, una de las más destacadas. El club madrileño y la UD Almería han llegado a un acuerdo por la cesión de Patrick Soko, que aterrizará en Butarque esta próxima temporada y con opción de compra. Un movimiento muy interesante para los dos equipos.

El Leganés se hace así con uno de los jugadores que más destacó en la Segunda división hace dos temporadas, aunque el pasado curso fue mucho más discreto, mientras que el Almería sigue aligerando plantilla, que lo necesitan para reestructurar una nueva temporada en La Liga Hypermotion después de quedarse a las puertas del ascenso. Ahora, Patrick Soko buscará ascender a Primera con un equipo rival y ya posa con la camiseta del Leganés.

El Leganés hace oficial el fichaje de Patrick Soko como cedido con opción de compra

El club 'pepinero' se hace con los servicios de un extremo que se caracteriza por su polivalencia en el campo y su velocidad. El camerunés juega como extremo derecho, pero también se mueve bien por la banda izquierda y puede llegar a adoptar el papel de delantero centro. De esta forma, el Lega refuerza una de las posiciones que se le quedaban más débiles con un atacante que ya es internacional con su país.

Es cierto que en Almería no ha tenido grandes cifras, de hecho sólo repartió una asistencia, pero aún queda en el recuerdo la temporada anterior con el Huesca, en el que Soko fue el máximo goleador de su equipo y top-10 de la categoría, con trece goles y cuatro pases de gol. Unos números que el Lega intentará recuperar.

"Soko llega al Leganés para iniciar una nueva etapa profesional. El jugador se incorporará el próximo lunes a los entrenamientos con el grupo tras regresar de Gales, y será presentado la próxima semana" explica el club en el comunicado oficial para anunciar su llegada.

Las condiciones del Almería para el traspaso de Patrick Soko al Leganés

Después de no poder ser tan decisivo en el Almería, los rojiblancos han decidido su cesión a un club rival directo en la lucha por el ascenso. Soko llega al Leganés en calidad de cedido, pero con una opción de compra obligatoria si consiguen ascender a Primera división, y con un precio de 1,9 millones de euros para quedarse al camerunés como jugador de pleno derecho. Por su parte, el Almería consigue aligerar plantilla de cara a los próximos fichajes que prepara García Pimienta para volver a luchar por el ascenso.