La premonición de Borja Jiménez con Diomande, del interés del Real Madrid

El ex técnico de Leganés y Sporting de Gijón comentó a principios de 2026 cómo se dio el descubrimiento del jugador de Costa de Marfil

Yan Diomande está siendo uno de los nombres más de moda en el mercado de fichajes del Real Madrid. El jugador de Costa de Marfil ha tenido un ascenso meteórico en su carrera desde que debutase en la 2024725 con el Leganés. Después de jugar apenas 10 encuentros con el primer equipo del Leganés en Liga a las órdenes de Borja Jiménez. El Leipzig alemán pagó 20 millones de euros por el delantero de tan solo 19 años.

Ahora Diomande aparece en el escenario del Real Madrid pero los blancos no lo tendrán sencillo ya que los alemanes solicitan más de 100 millones de euros. Por el fichaje de Yan Diomande no solo bebe los vientos el Real Madrid. También el PSG, quien en las últimas horas se habría retirado de la puja por las altas pretensiones del Leipzig.

El despegue de Diomande lo vaticinó Borja Jiménez en el Leganés

Con Diomande en la primera plana de posibles fichajes del Real Madrid, en estos días se ha hecho viral un video de Borja Jiménez a comienzos de este 2026. Borja Jiménez, que ahora dirige al Al-Ahli de Catar y que anteriormente lo hizo en el Sporting de Gijón y en el Leganés, apuntó el pasado mes de enero cómo se produjo la explosión de costamarfileño en el primer equipo pepinero.

En el podcast de Offsiders, Borja Jiménez recordó cómo en un amistoso entre el primer y el segundo equipo del Leganés, Diomande dio un auténtico recital y el técnico le solicitó al entrenador del filial que lo sustituyese porque le iban a entrar duro: "Y entonces llega el último parón de selecciones y nosotros hacemos en Butarque un partido amistoso contra el filial. Y yo veo a los futbolistas, porque Yan me parece que la semana anterior había jugado sus primeros minutos, 15 o 20, no había podido entrenar, no lo había visto ni nadie me había dicho, oye, ya está aquí Yan, eso no existía. Entonces le veo allí, ah, quién... ah, no es Yan Diomande, el chico de... ah, vale, vale, vale. La primera acción la coge a nuestros futbolistas, creo que era Altimira, que estaba en aquella banda, lo regatea se la cambia de piernas. La segunda acción muy parecida, La tercera un balón al espacio, muy potente, un primer control increíble. La cuarta acción la coge en el área, se la cambia de pierna, golpea, pum, a la escuadra. La quinta acción o la sexta, lo vuelve a regatear, tal, y llamo a Capdevila y digo, saca a Yan, digo, porque la siguiente lo van a pegar una patada".

Borja Jiménez y el nivel de Yan Diomande

El técnico española recordó también como apostó por Diomande para enfrentarse al Real Madrid, club que precisamente ahora lo quiere: "La semana antes del Real Madrid. ¿Vale? Entonces empieza a hacer primer entreno el primer día con el primer equipo en los rondos y yo le veo, digo, maneja las dos piernas para pasar, para tal. Personalidad, de chico de 18 años, pero con personalidad. Termina el entreno y subo con Dani Raba para las escaleras y hablamos. Y me dice, el Yan es bueno. Digo, sí, sí, es bueno, parece. Segundo entrenó muy bien, tercer entreno muy bien, al Bernabéu, y vamos a jugar al Bernabéu un partido que tenemos que ganar pero se dieron circunstancias complejas ese día y lo sacamos al campo en el 80 y algo. O sea, había hecho tres entrenos con nosotros, lo sacamos por delante de muchos futbolistas, pero teníamos el convencimiento desde el primer momento que era diferente. Y la primera acción que hace es en el área, un cambio de ritmo a Valverde, lo elimina y es el posible penalti que no nos pitan. Y a partir de ahí, yo creo que la historia de Yan se va escribiendo sola".

Yan Diomande en la 2024/25 con el Leganés

Un Leganés de Conference y no de descenso

Borja Jiménez bromeó al hablar de que si Diomande hubiese llegado en enero al Leganés, los pepineros no habría terminado descendiendo a Segunda división ese año y hubiesen jugado la Conference League: "Hacíamos trabajos con él individuales esos primeros, estuvo con nosotros mes y medio, es un futbolista que si hubiera llegado en enero, yo siempre lo digo de broma, hubiéramos jugado Conference probablemente, en vez de haber descendido, pero nos llegó un pelín tarde. Fue trascendental para nosotros su aparición, pues hizo goles al Espanyol, al Valladolid, tuvo la mala fortuna de fallar el día de Sevilla el gol, pero nos cambió la cara un poco, es un jugador diferencial, muy diferencial".

Por último, Borja Jiménez habló de la humildad de Diomande en sus entrenamientos con el Leganés cuando aún era jugador del filial pepinero: "Entonces, desde el primer día, mucha humildad, yo le cogí, hablé con él, le dije, puedes jugar en este equipo, digo, pero no eres futbolista del primer equipo, digo, tienes que ser muy respetuoso con tus futbolistas, te tienes que ir el último del entreno. Él asumió el rol perfectamente, Terminaban los entrenos, nos quedábamos con él a hacer trabajos individuales, él recogía sus balones en las cestas, se iba, o sea... es un futbolista que lo descubrimos tarde, pero desde el primer momento que lo vimos, ya nos pareció...".