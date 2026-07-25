Oferta de más de 100 millones por Yan Diomande, el nuevo diamante del fútbol mundial

El Real Madrid ha irrumpido con fuerza en la carrera por el extremo derecho costamarfileño con una propuesta astronómica para convencer al RB Leipzig que llega apenas un año después de que el conjunto alemán lo incorporara desde el Leganés por 20 'kilos'

El Real Madrid está dispuesto a tirar la casa por la ventana por un futbolista que no aparecía ni tan siquiera en el radar hace apenas una semana. No se trata de Michael Olise ni de Rodri Hernández. El nombre de Yan Diomande se ha convertido en una prioridad para la dirección deportiva blanca, que trabaja para cerrar uno de los fichajes más impactantes del verano.

Con solo 19 años, el internacional costamarfileño ha pasado en apenas doce meses de abandonar el Leganés rumbo al RB Leipzig por 20 millones de euros -récord para un club de Segunda-, a convertirse en uno de los futbolistas más cotizados del continente.

Según adelantó The Athletic y confirmó posteriormente el especialista en fichajes Fabrizio Romano, el club blanco ya ha trasladado al Leipzig una primera propuesta valorada en 90 millones de euros fijos más otros diez en variables. Sin embargo, desde Alemania aseguran que esa cantidad ha sido insuficiente para abrir la puerta a una negociación. Es más, el diario Bild asegura que el conjunto alemán no contempla dejar salir a su gran estrella por menos de 120 millones de euros.

El Leganés se guardó un porcentaje de una futura venta del jugador, por lo que se están frotando las manos en Butarque ante las cifras en las que se está moviendo la operación.

El Leipzig se remite a los 120 millones

La postura del Leipzig es firme. El club alemán entiende que Diomande representa uno de los mayores activos del fútbol europeo y no tiene ninguna necesidad económica de desprenderse de él este verano. De hecho, Sport Bild sostiene que la entidad sajona ya rechazó anteriormente una oferta de dimensiones similares presentada por el Liverpool. Ni los 100 millones que ha puesto sobre la mesa el Real Madrid han servido para convencer al club germano.

El mensaje procedente desde Alemania se mantiene firme. Quien quiera fichar a Diomande deberá acercarse a los 120 millones de euros. La cifra evidencia la espectacular revalorización del futbolista en apenas una temporada.

De promesa del Leganés a jugador de 120 millones

La historia de Diomande resulta espectacular. El pasado verano, el Leipzig apostó por él pagando alrededor de 20 millones de euros al Leganés, convencido de que estaba incorporando a uno de los talentos con mayor proyección del fútbol europeo. Solo un año después, aquella inversión se antoja una auténtica ganga.

Su explosión en la Bundesliga y, especialmente, el impacto generado durante el último Mundial con Costa de Marfil, han disparado su cotización hasta cifras reservadas únicamente para las grandes estrellas del mercado.

Extremo diestro, rapidísimo, con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, con la aceleración y la deceleración como puntos fuertes en su juego, así como una tremenda facilidad para moverse por cualquiera de las posiciones del frente ofensivo, Diomande ha firmado una temporada sobresaliente con 12 goles y ocho asistencias, consolidándose como la gran revelación del fútbol europeo.

Encaja en la política del Real Madrid

La operación responde perfectamente a la estrategia que el Real Madrid viene desarrollando durante los últimos años. El club blanco lleva tiempo apostando por futbolistas muy jóvenes con un enorme margen de crecimiento antes de que alcancen su máximo valor de mercado. Casos como Vinicius, Rodrygo, Endrick o Arda Güler siguen ese mismo patrón, aunque en esta ocasión la inversión sería muy superior.

El interés por Diomande también se ha intensificado después de que otras alternativas ofensivas se complicaran. Según diversas informaciones, la negativa del Bayern de Múnich a negociar por Michael Olise llevó al Real Madrid a acelerar los contactos por el internacional costamarfileño.

A sus 19 años, el jugador reúne todas las condiciones que busca el club por juventud, velocidad, desborde, polivalencia y un enorme potencial de crecimiento.

Una operación que puede marcar el verano

Las conversaciones están abiertas y la voluntad de negociación es total, pero todavía no existe un acuerdo definitivo. Las informaciones coinciden en que el Real Madrid está decidido a realizar un esfuerzo económico sin precedentes por el atacante africano. El Leipzig, por su parte, mantiene una posición inflexible y sabe que tiene en sus manos a uno de los futbolistas con mayor proyección del panorama internacional. Por ello, no tiene intención de rebajar unas exigencias que ya se sitúan en el entorno de los 120 millones de euros.

Si finalmente la operación llega a buen puerto, el salto de Yan Diomande habrá sido tan meteórico como extraordinario. En apenas un año regresaría a Madrid quintuplicando su valor pues lo haría convertido en un fichaje de nueve cifras para el Real Madrid. Este crecimiento tan exponencial de su valor se ha visto muy pocas veces en el mercado europeo y confirma al costamarfileño como el gran diamante del fútbol mundial.