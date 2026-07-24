El Sevilla busca reforzar su portería y apuesta por la cantera... del Real Madrid

Mientras Alberto Flores lucha por aprovechar la pretemporada, José Ignacio Navarro sigue peinando el mercado y en los últimos días ha avanzado de manera notable con el internacional español sub 21 Fran González

Alberto Flores levantó la mano este pasado jueves para recordarle al Sevilla FC que ese portero que José Ignacio Navarro busca en el mercado estival de fichajes para suplir la marcha de Orjan Nyland ya está en Nervión. De hecho, lleva en Nervión toda su vida. El de Fuentes de Andalucía volvió a reivindicarse parando un penalti ante el Córdoba CF que resultaría clave para la victoria final en la tanda y ya suma 120 minutos imbatido entre los tres partidos de esta pretemporada. Los últimos movimientos que ha realizado el director deportivo blanquirrojo dan pistas de que su apuesta está en la cantera... pero en la del Real Madrid.

El Sevilla FC acerca posturas para el fichaje de Fran González

En las últimas horas, el Sevilla FC ha avanzado mucho en las conversaciones con el Real Madrid y con los representantes de Fran González, internacional sub 21 de 1,99 metros de altura que tiene contrato en vigor con los merengues hasta 2028 y que busca una salida del RM Castilla que le permita subir de nivel en su prometedora carrera deportiva. Así lo ha anunciado el popular Ángel García desde el perfil especializado en fichajes que tiene en redes sociales, @Cazurreando.

De hecho, él mismo fue quien adelantó que el Sevilla FC había puesto sus ojos en Fran González, en una información publicada a mediados del pasado mes de junio que pudo ser confirmada por ESTADIO Deportivo y en la que también anunciaba que RCD Espanyol, RC Celta de Vigo y el recién ascendido Racing Club de Santander también se habían mostrado interesados en darle esa oportunidad en Primera división que demanda el meta leones de 21 años.

De todos ellos, el club nervionense es el que más ha avanzado en estos días en los que todo ha dado muchas vueltas y promete dar muchas más en las cinco semanas que faltan aún para el cierre del mercado. Sin ir más lejos, a mediados de junio, Diego Conde -presentado hoy mismo con el Real Betis- sonaba con fuerza para el Depor y el Sevilla FC, que por entonces veía más que difícil poder hacerse con una nueva cesión de Odysseas Vlachodimos -finalmente la acabó cerrando-.

José Ignacio Navarro busca mezclar experiencia y juventud para doblar posiciones

Como ocurre con el lateral izquierdo, donde tiene encarrilado a Julio Díaz (Atlético de Madrid) a la espera de que encontrar salida para Adrià Pedrosa para darle competencia al experimentado Gabriel Suazo, José Ignacio Navarro también busca talento emergente ('low cost', por supuesto) para cubrir la portería junto al veterano Vlachodimos. Mientras se va armando el puzle, lo que le ha quedado muy claro a Luis García Plaza es que Alberto Flores va a pelear por seguir mostrando sus credenciales para promocionar y ocupar esa plaza.

Su teléfono también ha sonado muchas veces este verano para ser preguntado por sus planes a corto plazo. Quiere triunfar en el Sevilla FC y tiene contrato hasta 2029. Eso sí, sus gestos también evidencian que no lo ve nada fácil. Su eufórica celebración tras pararle el penalti a Carracedo en el IV Trofeo Puertas de Córdoba dice mucho.

Y aún más claro habla la unánime reacción de todos sus compañeros corriendo a abrazarle. El equipo jugó la primera mitad con un once canteranos y todos ellos sabían lo importante que era para el capitán del filial. En lo anímico, sin duda, y también a nivel de aspiraciones deportivas.

El caso de Alberto Flores en el Sevilla FC es idéntico al de Fran González en el Real Madrid

Alberto Flores sólo ha podido jugar un partido oficial (ante el Getafe CF en la Copa del Rey de 2022) en cuatro años. A Fran González le pasa igual. Llegó a debutar con el primer equipo merengue a las órdenes de Carlo Ancelotti en la 24/25 en un Real Madrid 1-2 Valencia CF y desde la 22/23 ha alternado su titularidad en el filial con el rol de tercer portero del primer equipo blanco tanto con el italiano como con Xabi Alonso y con Álvaro Arbeloa.

Así, ha ido coleccionando convocatorias en LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, la Champions League, la Supercopa de España, la Copa Intercontinetal o el Mundial de Clubes; pero sin llegar a tener opciones de pelear con Andriy Lunin y mucho menos con Thibaut Courtois. Al menos en su caso, ha decidido que es hora de emigrar. En el Sevilla FC gusta mucho, aunque no es el único nombre de ese perfil que maneja la dirección deportiva.