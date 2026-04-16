El Sevilla se fija en Armin Pecsi para reforzar su portería

Ante las más que probables salidas de Vlachodimos y Nyland, Antonio Cordón ya busca alternativas y se ha fijado en el internacional sub 21 por Hungría, que podría salir cedido

A día de hoy, el Sevilla FC no tiene garantizada la presencia de ninguno de los porteros de su primera plantilla la próxima campaña. Es más, todo apunta a que tendrá que renovar dicho puesto por completo. Por ello, ya se barajan diferentes alternativas de cara al mercado de verano, emergiendo en las últimas horas la opción de Armin Pecsi, cancerbero húngaro de solo 21 años que pertenece al Liverpool.

La planificación del Sevilla FC no se detiene: Juan Iglesias, Sangante o Marin

La planificación del club de Nervión de cara a la próxima campaña está en el alambre por muchas cuestiones. Para empezar, no se sabe si el equipo seguirá en Primera división o tendrá que competir en Segunda, a lo que se suma un incierto futuro institucional, a la espera de que Five Eleven Capital pase a la acción y lance una oferta de compra para hacerse con el control accionarial de la entidad.

Pero la maquinaria no se puede detener. Pese a que la gestión de Antonio Cordón está más que entredicho, el director deportivo blanquirrojo sigue dando pasos en la confección del plantel para la 26/27, dejando cerrado ya los fichajes a coste cero del lateral diestro Juan Iglesias, del Getafe, y el central Arouna Sangante, del Le Havre. También se ha llegado a un acuerdo con Independiente del Valle, ya oficial, para el traspaso de Patrick Mercado, ahora en el aire por su grave lesión. Y se encuentran muy avanzas las gestiones por el mediocentro Marius Marin, del Pisa.

Así es Armin Pecsi: lo que costó y sus estadísticas

Tras todas esas gestiones, el foco se pone también en la meta, apuntando el diario As que Cordón tiene en su agenda a Pecsi, una joven promesa que el Liverpool firmó el pasado verano hasta 2030 al desembolsar 1,78 millones de euros por su pase al Puskas Akademia, donde se formó, destacando por sus 190 centímetros de altura.

Aunque nació en Austria, Pecsi se ha desarrollado futbolísticamente en Hungría, pasando muy joven por las filas del FC Gyor y viviendo su primera experiencia como profesional en Csakvar, de la segunda división húngara, donde militó como cedido en la primera mitad de la campaña 23/24. Luego fue repescado por el Puskas Akademia, con el que jugó 52 choques en una temporada y media, ya sí en la máxima categoría.

Un fijo en las categorías inferiores de la selección de Hungría

Esa progresión llevó a los 'reds' a apostar meses atrás por este joven talento, internacional en todas las categorías inferiores de Hungría hasta la sub 21, donde acumula 13 partidos. Pero aún no ha podido debutar con el primer equipo de Anfield. Sí ha ido convocado en varias ocasiones, pero su sitio de momento está en el filial, con el que ha disputado 16 partidos en la Premier League 2.

Alisson y Mamardashvili le cierran la puerta en el Liverpool

La dura competencia que tiene por delante en el conjunto inglés, con el brasileño Alisson Becker y el georgiano Giorgi Mamardashvili, ex del Valencia, además del veterano Woodman, podría abrir la puerta a una cesión en verano. Y ante tal posibilidad, Cordón ya se ha posicionado para hacerse con un préstamo, pues en el Liverpool sí confían en Pecsi de cara al futuro. Incluso la selección absoluta de su país ya baraja darle una oportunidad, algo que tendría más cerca si da un salto en su carrera, lo que podría ofrecerle el Sevilla FC.

Así está la situación de Nyland y Vlachodimos

No hay que olvidar que los dos actuales porteros de la plantilla nervionense están más fuera que dentro. De un lado, Orjan Nyland acaba contrato el 30 de junio y tiene decidido marcharse tras una campaña sin apenas oportunidades. A sus 35 años, el internacional noruego solo participó en las cuatro primeras jornada de LaLiga y en las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey, siendo apremiado por su seleccionador a buscar una salida en enero que al final no se dio, para llegar más rodado al Mundial.

El indiscutible bajo palos tanto para Matías Almeyda como ahora con Luis García Plaza es Odisseas Vlachodimos, que se encuentra muy a gusto en el Sevilla FC. adie duda de que el griego ha sido el mejor fichaje de la pobre planificación de Cordón. Pero el problema es que cobra un importante sueldo y tiene contrato con el Newcastle, que pagó un dineral por su fichaje y ha visto ahora la posibilidad de hacer negocio, siendo varios los clubes europeos que lo siguen de cerca. En Nervión, sencillamente, no están en condiciones de competir a nivel económico para retenerlo.

La duda con Alberto Flores y el plan del Sevilla FC en la portería

Por ello, Armin Pecsi emerge como alternativa, aunque también habrá que tomar una decisión con Alberto Flores, con contrato hasta 2027 y un incierto futuro. En cualquier caso, la idea es que además de un portero joven pueda llegar también otro más contrastado y con mayor experiencia, siempre necesaria en un puesto clave.