El Villarreal toma una decisión con Diego Conde que celebra el Sevilla

La llegada de Iñigo Pérez como nuevo entrenador concedía alguna opción al meta madrileño de seguir en La Cerámica, pero tras el análisis de la plantilla realizado por el técnico navarro, no hay dudas a priori de su salida, siendo el gran favorito en Nervión

Tras caerse la venta de la mayoría accionarial del club a Sergio Ramos y su socio mexicano, en el Sevilla FC sigue reinando la incertidumbre a nivel institucional. Se busca a toda prisa un nuevo comprador para agilizar la tan necesaria ampliación de capital que permita acudir con algo de oxígeno al mercado estival. Pero mientras tanto, en Nervión no se pueden quedar de brazos cruzados, siendo prioritaria la llegada de un nuevo portero, que se debe ser el siguiente en unirse a los fichajes de Juan Iglesias y Arouna Sangante, mientras se aclara también la situación del lesionado Patrik Mercado.

Un fichaje que el Sevilla FC cocina desde hace semanas

Antes de hacer las malteas, Antonio Cordón ya dejó cerradas dichas incorporaciones, avanzando también en las negociaciones por el guardameta favorito, que no es otro que Diego Conde. Las conversaciones, sin embargo, quedaron en 'stand by' mientras se cocinaba el frustrado cambio de dueños de la entidad. Pero esta misma semana se ha reactivado la planificación por parte de José Ignacio Navarro, que es quien ha tomado las riendas de la dirección deportiva sevillista, en todo momento de la mano de Luis García Plaza, confirmado también como entrenador para la 26/27.

Dicho paso al frente, no obstante, ha coincidido con la llegada de Iñigo Pérez como nuevo técnico del Villarreal. Por ello, algunas voces argumentaron que Diego Conde esperaría hasta conocer la opinión del ex del Rayo Vallecano. Una vía que ralentizaría su posible salida y perjudicaría las intenciones sevillistas, que busca iniciar la pretemporada a comienzos de julio con un refuerzo en una meta prácticamente huérfana. Aunque para tranquilidad del club nervionense, todo apunta a que no habrá que esperar tanto.

Se aclara la situación de Diego Conde en el Villarreal

Según informa el diario As, la marcha de Diego Conde del Villarreal se da prácticamente por hecho. Su nuevo entrenador ya lleva una semana analizando y valorando la plantilla, con varios asuntos pendientes sobre la mesa, y no parece que haya dudas con respecto al cancerbero madrileño, que la pasada campaña solo jugó un partido, en la Copa del Rey, a las órdenes de Marcelino García Toral.

Se apunta en este sentido que la idea del preparador navarro es probar en pretemporada con Luiz Júnior y Arnau Tenas para decidir quién será su portero titular, pero el ex canterano del Atlético de Madrid está a priori descartado de la ecuación, lo que facilitaría su posible desembarco en Nervión. Ahora bien, no hay que olvidar que la competencia podría ser letal por el escaso margen financiero del club blanquirrojo, siendo el Celta de Vigo el primero en salir a la palestra como adversario por el fichaje del meta de 27 años.

En Vigo piensan en él para elevar la competencia con Radu. Pero en el Sevilla FC le ofrecerían partir como teórico titular, lo que podría ser una baza a favor, pues a día de hoy solo esta confirmada la presencia de Alberto Flores, que como ha informado ESTADIO Deportivo hará la pretemporada y se quedará a priori en el primer equipo.

Solo queda Alberto Flores

Aunque Odysseas Vlachodimos aún no se ha despedido de forma oficial, algo que sí han hecho los también cedidos Batista Mendy y Neal Maupay, en Nervión tienen asumido que la continuidad del griego es realmente complicada ante las pretensiones de un Newcastle que querrá hacer caja con su traspaso, lo que prácticamente lo descarta. A ello se suma el adiós ya oficial de Orjan Nyland, que buscará un nuevo equipo con el aval de partir como titular con Noruega en el escaparate del Mundial. Por ello, urge cerrar la llegada de un nuevo portero.

Los números de Diego Conde y las facilidades del Villarreal

Aunque también ha sido vinculado el joven Armin Pecsi, del Liverpool, la experiencia de Diego Conde lo convierte en el gran objeto de deseo. Y es que, aunque esta última campaña apenas ha jugado, la anterior sí disputó 22 encuentros en LaLiga en un Villarreal que pagó 4 millones de euros por su fichaje, tras brillar con el Leganés en la 23/24, en la que se proclamó Trofeo Zamora de Segunda división. Antes, había militado otras dos temporadas en el Getafe sin apenas participación y otras en el propio Leganés también con escaso protagonismo, en ese caso aún como cedido por el Atlético de Madrid.

Aunque tiene contrato en 2029, este medio ha venido informando que el Villarreal dará facilidades para su salida, aunque su valor de mercado es de 3 millones de euros según Transfermarkt. En este sentido, prefirieren en La Cerámica un traspaso definitivo en lugar de una cesión, exigiendo una cantidad muy baja o aceptando cobrar incluso solo en función de pluses. Toca pasar a la acción.