Adrián Embarba, recambio perfecto para Alfon, Ejuke y/o Vargas: el as que tiene bajo la manga

José Ignacio Navarro maneja el ofrecimiento del extremo madrileño de 34 años, con contrato en el Almería hasta 2028, pero con una cláusula para salir cedido si asumen su ficha íntegra; la idea del jefe de la planificación nervionense es seguir monetizando la mayoría de sus activos

El traspaso a coste cero de Tanguy Nianzou (con variables de rendimiento para ampliar los réditos en el futuro y con un ahorro total de unos 5,5 millones de euros en el margen salarial) y el inminente por 16,8+6,7 de Akor Adams, que ya está en Italia para completar los últimos trámites antes de convertirse en refuerzo del Venezia, no son suficientes para cuadrar las cuentas del Sevilla FC, que necesita seguir generando plusvalías con sus principales activos para retornar cuanto antes a la regla 1:1. De momento, estos movimientos permitirán la inscripción de Jon Guridi, Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias y Arouna Sangante, aunque el rearme en todas las líneas debe continuar.

Por eso, en Nervión escuchan ofertas por todos sus efectivos siempre que lleguen a los listones fijados desde su planta noble. Por ejemplo, no se aceptaron los ocho millones del Grupo Marinakis (dueño del Nottingham Forest, el Olympiacos y el Rio Ave) por Joaquín Martínez 'Oso', aunque el hispano-argentino sigue en el mercado, como Juanlu Sánchez, Kike Salas (por ellos la ganancia sería completa), Lucien Agoumé, Rubén Vargas, Alfon González o Chidera Ejuke, buscando recambios más baratos, como Julio Díaz por el carrilero nacido en Torrevieja. El suizo, el albaceteño y/o el nigeriano tendrían un sustituto de garantías en Adrián Embarba.

Según el periodista Ismael Medina en 'Informe Morrocotudo', el Sevilla FC maneja el ofrecimiento del atacante de la UD Almería, que desea retenerlo para comandar otra 'operación retorno' haciendo valer su contrato hasta el 30 de junio de 2028, aunque el madrileño cuenta con una cláusula liberatoria a coste cero si un club de LaLiga EA Sports se hace cargo de su ficha completa, ligeramente inferior a un millón de euros netos. El otrora ayudante y ahora relevo de Antonio Cordón está trabajando mucho en reducir la carga salarial, lo que ha conseguido con las salidas apuntadas y alguna otra en camino.

A sus 34 años, se trata de una apuesta segura para ambas bandas, como demuestran sus números en Segunda división. Y no es flor de un día, pues acumula 70 goles y 79 asistencias en 440 partidos oficiales. La 25/26 ha sido pletórica para Adrián Embarba, gran argumento ofensivo de los indálicos junto al 'Pichichi' de la categoría, Sergio Arribas. De esta forma, el estilete ha anotado 17 dianas y brindado otras 11 en 46 encuentros, sin duda una aportación que vendría de perlas al conjunto blanquirrojo, necesitado también de un especialista a balón parado como el canterano del Getafe CF.

Embarba comparte agente con Rubén Duarte, que busca el 2x1

La agencia de representación Sports and Management habría aprovechado las conversaciones con el Sevilla FC para el fichaje de Rubén Duarte, zaguero de los Pumas de la UNAM que tuvo ya a sus órdenes Luis García Plaza en el Deportivo Alavés (de hecho, fue el madrileño el que lo reconvirtió de lateral zurdo a central, posición en la que se desempeña mayoritariamente ahora) para ofrecer también a Adrián Embarba, dispuesto a salir cedido a un equipo de Primera división, como ya hiciera en la 24/25 volviendo al Rayo Vallecano de manera coyuntural. Los contactos a varias bandas llevan unos días produciéndose.