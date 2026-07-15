Crece la puja por Rubén Duarte: su deseo de "regresar", la baza del Sevilla y la postura de Pumas

En México informan del interés de Osasuna y UD Almería, que se sumaría al de Espanyol y Rayo Vallecano, abriéndose un amplio abanico para que el central pueda cumplir su objetivo de volver al fútbol español

El Sevilla FC está centrado en la operación salida. Después de haber cerrado tras fichajes, más el regreso de Vlachodimos, José Ignacio Navarro busca abrir el necesario hueco en el límite salarial en la plantilla, ya sea con traspasos, como el inminente de Akor Adams al Venezia, o librándose de aquellos jugadores que no tienen cabida en el proyecto deportivo de la entidad, como es el caso de Nianzou, quien tiene acordada su llegada al Lille. Pero al mismo tiempo, el director deportivo nervionense mantiene varios frentes abiertos en capítulo de incorporaciones, pues aún deberán llegar caras nuevas en casi todas las líneas.

Una larga lista de pretendientes

La prioridad está en reforzar la delantera y los extremos, sin olvidar el centro del campo. Pero pese al 'overbooking' existente en el eje de la zaga, donde busca una salida para Gattoni y Fábio Cardoso, también se ha sondeado al central Rubén Duarte, siendo varios los clubes españoles que pretenden traer de vuelta al almeriense, que hace dos veranos puso rumbo a México para firmar por Pumas UNAM. Así, Diario de Almería apuntaba este pasado martes que el Espanyol de Monchi y el Rayo Vallecano también tienen en su agenda al andaluz. Pero la lista de pretendientes no se queda ahí.

Según publica Récord, Osasuna es otro de los conjuntos de Primera división que ha puesto sus ojos en el que fuese canterano perico, así como la UD Almería, el equipo de su tierra, que volverá a pelear por el ascenso a la máxima categoría tras quedarse este último curso con las miel en los labios. Muchas opciones sobre la mesa para poder cumplir el deseo de Rubén Duarte, que a sus 30 años “quiere regresar” a España, como indican fuentes cercanas al club azteca al citado medio.

En Pumas ven "muy probable" su traspaso

De momento no hay ofertas firmes por el defensor. Pero en la entidad de la Universidad Nacional Autónoma de México no ven con malos ojos la salida de un jugador por el que pagaron 4 millones de euros, siendo actualmente su valor de mercado de 2,3 millones según la web especializada Transfermarkt. “Es muy probable que se lleve por buen camino a una venta definitiva”, indican al respecto.

El hecho de que solo tenga un año más de contrato facilitaría un traspaso a bajo coste. Pero más allá de que quiera obtener alguna pequeña ganancia en lugar de dejarlo marchar gratis en 2027, Pumas ya tenía la idea de renovar su defensa de cara al Apertura que arranca esta misma semana, valorando igualmente la venta del brasileño Nathan Silva.

Rubén Duarte fue un fijo en el equipo auriazul esta pasada campaña, en la que disputó 36 encuentros y firmó tres goles, rebasando los 2.800 minutos de juego. Pero a pesar de no estar incómodo en México, su deseo de volver al fútbol español no es algo nuevo y Pumas estaría dispuesto a atender su petición este verano.

Luis García Plaza, la baza sevillista

En este sentido, desde México colocan al Sevilla FC entre los favoritos por la presencia en su banquillo de Luis García Plaza. El técnico madrileño ya fue clave en la llegada de Jon Guridi y, sin duda, tendrá mucho que ver en el interés por el central almeriense, que militó durante siete temporadas en el Deportivo Alavés. Allí coincidió con el hoy entrenador nervionense y llegó a ser capitán bajo sus órdenes, por la que esa relación entre ambos puede ser una valiosa baza para decantar la balanza.