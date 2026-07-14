El ex director deportivo sevillista Antonio Cordón rechaza una oferta

El extremeño se marchó del Sevilla FC al final de esta temporada, pero ya tiene propuestas del clubes de Europa. Sin embargo, el ejecutivo ha decidido desechar la opción de regresar al Olympiacos justo en el momento en el que el equipo griego se ha interesado en fichar a Oso

Antonio Cordón no va a ponerse de manera inmediata al mando de un equipo de fútbol cuando hace unas semanas abandonó el Sevilla FC tras llegar a un acuerdo con la junta directiva del club de Nervión al considerar que su etapa estaba finiquitada y que lo mejor para todas las partes era separar sus caminos. Sin haber pasado nada de tiempo, Antonio Cordón ha tenido una importante oferta de un viejo conocido suyo, el Olympiacos, la cual ha rechazado porque su deseo es iniciar otro tipo de aventura futbolística.

Antonio Cordón, ex director de fútbol profesional del Sevilla FC, no regresa al Olympiacos

A pesar de que su paso por el Sevilla FC no ha sido todo lo fructífera que hubiese querido, el extremeño tiene un gran cartel en el fútbol europeo, siendo por ello que nada más abandonar el club de Nervión a Antonio Cordón le han llegado ofertas.

La más importante ha sido de parte de un viejo conocido del propio Antonio Cordón, del Olympiacos, en donde estuvo como jefe de la dirección deportiva entre los años 2023 y 2024, pero el ex del Sevilla FC ha optado por no aceptar la propuesta de Evangelos Marinakis quien es el propietario del grupo que tiene en su poder el Olympiacos, el Nottingham Forest y el Rio Ave.

Justo llega el deseo del Olympiacos de incorporar a Antonio Cordón cuando dos clubes en propiedad de Evangelos Marinakis, el Olympiacos y el Nottingham Forest, desean fichar a Oso, unos de los futbolistas más atractivos del Sevilla FC.

Según informa el compañero Matteo Moretto, las aspiraciones de Antonio Cordón son otras y desea alejarse un poco de la élite del fútbol europeo después de su experiencia en un Sevilla FC al que no ha sabido sacar de las últimas posiciones de la clasificación de Primera división. Tanto es así que el club de Nervión estuvo a punto de descender a Segunda división.

De hecho, la preferencia de Antonio Cordón para su próximo trabajo es hacerse cargo de la parcela de fútbol de una federación de América del Sur, ya tiene experiencia con Ecuador, o marcharse a Arabia Saudí en donde hay mucho dinero y el extremeño no tendría que lidiar con los problemas económicos que ha tenido que vivir con el Sevilla FC en donde no ha podido realizar ningún fichaje debido a la mala situación económica por la que atraviesa el club de Nervión. También está abierto y escucha a otros equipos europeos.