Nuevo movimiento de mercado que hace más posible el fichaje de Ceballos por el Betis

El centrocampista está disfrutando de sus vacaciones mientras espera llegar a un acuerdo para fichar por el Real Betis al que le ha dado prioridad. Una preferencia que ha provocado que el Ajax de Míchel Sánchez dé por casi imposible convencerlo a pesar de los intentos del entrenador madrileño

Dani Ceballos le está dando prioridad absoluta al Real Betis Balompié. El sevillano quiere regresar a la que fue su casa y está a la espera de que se sucedan los acontecimientos en el mercado de fichajes para unirse al club verdiblanco. Un movimiento que comienza a ser más posible que nunca debido a que algunos de los clubes que lo pretendían, como es el caso de Ajax entrenado por Míchel Sánchez, ya da prácticamente por descartado la incorporación del centrocampista que ahora mismo se encuentra disfrutando de sus vacaciones estivales.

El Ajax casi da por descartado el fichaje de Dani Ceballos

El Ajax de Ámsterdam, debido a la insistencia de su entrenador Míchel Sánchez, ha sido uno de los equipos que más interés ha mostrado en fichar a Dani Ceballos quien se convirtió en agente libre hace unas semanas cuando llegó a un acuerdo para romper el contrato que tenía con el Real Madrid y al que le quedaba un año.

En ese momento, Dani Ceballos se convirtió en una oportunidad de mercado para muchos equipos europeos, siendo el Ajax uno de los que se movió rápidamente, pero Míchel Sánchez, ex técnico del Girona FC, no ha podido convencer al centrocampista. De hecho, según informa el compañero Matteo Moretto, el Ajax ya da por casi descartado el posible fichaje de Dani Ceballos y se centra en intentar la incorporación de Azzedine Ounahi que va a salir del Girona FC después de que el club catalán haya descendido a Segunda división.

Este nuevo movimiento despeja el camino aún más para que se pueda dar el fichaje de Dani Ceballos por el Real Betis. El centrocampista quiere jugar en el club verdiblanco nuevamente y está poniendo de su parte que para las piezas deportivas y económicas encajen a la perfección para facilitar las negociaciones.

El salario del Dani Ceballos y su encaje deportivo dentro de la actual plantilla

Para que se pueda dar el fichaje de Dani Ceballos por el Real Betis, el club verdiblanco tiene que cuadrar varios parámetros deportivos y económicos.

En cuanto al segundo, el salario del futbolista, el propio Dani Ceballos dijo hace unos días que no habría problemas con ello ya que él prioriza jugar, y si es posible hacerlo en el Real Betis.

La situación es que el Real Betis actualmente cuenta con muchos centrocampistas en plantilla y que tiene que darle encaje al sueldo de Dani Ceballos dentro del límite salarial que le impone LaLiga. En principio, para que todo cuadre, el club verdiblanco le tiene que dar salida a algún futbolista que juega en la sala de máquinas, siendo Nelson Deossa, quien está cerca de fichar por el Vasco da Gama, el que tiene más opciones de abandonar el equipo entrenado por Manuel Pellegrini.

Con todo, hay que esperar a que se sucedan los acontecimientos aunque sí es cierto que si los pretendientes se le van cayendo a Dani Ceballos, tal y como está pasando con el Ajax, su vuelta al Real Betis se haría mucho más fácil.