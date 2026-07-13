Mundial 2026 | Francia - España: horario y dónde ver en TV el partido de semifinales

El duelo directo entre el país galo y la Selección española dejará al primer clasificado para la final de este Mundial 2026, una eliminatoria en la que España puede conseguir la segunda final de su historia en una Copa del Mundo, aunque tendrá que pelearla contra Mbappé, Dembelé y Olise

Este martes 14 de julio la Selección Española tiene una de las citas más importantes de su historia. 'La Roja' se enfrenta a Francia en la pelea por una nueva final de una Copa del Mundo, algo que sólo han alcanzando una vez en su historia, en 2010, año en el que lograron conseguir su primera estrella. Esta edición la Selección está dejando grandes sensaciones que hacen soñar con la segunda, aunque es cierto que enfrente está uno de los países más fuertes de esta competición.

España tendrá que enfrentarse a Francia si quiere volver a una final del Mundial, algo que lograrían 16 años después en caso de superar al equipo de Didier Deschamps. Pero tanto los jugadores como los aficionados son conscientes de la dificultad de este cruce, ya que 'les Bleus' llevan dos ediciones consecutivas metiéndose en la final, saliendo campeones en 2018 y subcampeones en 2022.

La Selección española se enfrenta a la Francia de Mbappé, Dembelé y Olise por un puesto en la final del Mundial 2026

La selección francesa está llena de grandes estrellas que sin duda van a suponer un auténtico reto para Luis de la Fuente y España. Como líder del país está Kylian Mbappé, el ya máximo goleador del combinado galo y uno de los grandes anotadores de esta edición, con 8 tantos y peleando por ser el 'pichichi' de esta competición.

Además, cuenta con el vigente balón de oro, Ousmane Dembelé, y uno de los jugadores más codiciados del momento, Michael Olise, para tratar de asaltar la portería de Unai Simón. Sin embargo, España que no tiene tantas estrellas, llega como un grupo prácticamente imbatible, con muchos jugadores capaces de resolver el partido, como fueron Fabián y Mikel Merino en el cruce anterior contra Bélgica.

Fecha y horario: ¿A qué hora es la semifinal del Mundial entre Francia y España?

El duelo de semifinales, que decidirá al primer finalista de este Mundial 2026, se disputa el martes 14 de julio a las 21:00 horas en la Península, una hora menos en Canarias. Un choque que se lleva a cabo en el Dallas Stadium.

¿Dónde ver por TV el Francia - España del Mundial 2026?

El partido que enfrenta a Francia y España se ofrecerá abierto y gratis en La 1, además de poder verlo en DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra bajo suscripción. Para seguirlo desde el móvil, las apps de RTVE, DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

Francia - España: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Francia - España podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro de semifinales desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Luis de la Fuente y el de Didier Deschamps, dos de los claros favoritos para conquistar este Mundial.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Francia - España, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en esta eliminatoria. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre españoles y galos.