Cubarsí lidera la ilusión de España antes del duelo con Francia: "Me he visto con la Copa del Mundo"

Pau Cubarsí, una de las grandes revoluciones de la selección española habla sobre su enfrentamiento ante Francia y destaca las cualidades suyas y de sus compañeros para poder llevarse la copa del mundo que ya tiene en su mente y le falta en sus manos

La selección española tiene este martes una cita histórica con Francia en las semifinales del Mundial 2026, y uno de los grandes protagonistas de la concentración en el Cotton Bowl ha sido Pau Cubarsí. El joven central, de apenas 19 años, se ha consolidado como uno de los pilares defensivos del equipo y no esconde la ilusión que supone estar tan cerca de cumplir el sueño de conquistar el título mundial. “Es un torneo único, especial y la primera vez es la más bonita. Soy muy joven y vivir una experiencia así es espectacular. Y tener la confianza del míster, me hace estar muy orgulloso”.

Durante un encuentro con los medios en Dallas, Cubarsí reconoció que ya se ha imaginado levantando el trofeo más prestigioso del fútbol. "Desde pequeño te lo puedes imaginar, pero cuando estás aquí y te acercas al objetivo, te imaginas aún más la celebración y las ganas de levantar esa Copa", confesó.

Con apenas 19 años, el defensa del FC Barcelona se ha convertido en una pieza indispensable para Luis de la Fuente. Su seguridad, su capacidad para sacar el balón jugado y su personalidad han sido determinantes para que España alcance las semifinales del Mundial.

Lleva ya 540 minutos disputados, convirtiéndose en el futbolista menor de 20 años con más minutos en la historia de los Mundiales, superando incluso el registro que había establecido Kylian Mbappé. Además, figura entre los centrales más destacados del campeonato tanto por recuperaciones de balón en campo rival como por su participación en la construcción del juego ofensivo, una faceta que ha reforzado el estilo de posesión de la selección española.

Lamine Yamal, un talento diferente

Durante sus declaraciones no pudo dejar a un lado no nombrar a Lamine Yamal, compañero en el Barcelona y en la selección. Cubarsí explicó las diferencias de carácter entre ambos desde su etapa en La Masia. "Yo soy más de carácter, de apretar, y Lamine es más tranquilo, va a la suya. Su estilo de juego es así, es como si jugase en el parque del barrio", aseguró.

El central destacó que el extremo no solo aporta desequilibrio en ataque, sino que también ha dado un paso adelante en el trabajo defensivo, ayudando al equipo con presión y sacrificio cuando no tiene el balón.

“Lamine está mentalizado con lo que tiene que hacer, con ayudar al equipo. Sabe que tiene el foco en los goles y las asistencias pero se fija en ayudar al equipo más allá, en el trabajo defensivo y en meterle al lateral la presión como él sabe. Lamine impone cuando te encara”.

Sin miedo a Mbappé

La semifinal enfrentará a España con una Francia repleta de estrellas. Sin embargo, Cubarsí dejó claro que el respeto no significa temor.

Sobre Ousmane Dembélé explicó que se trata de un futbolista imprevisible por su capacidad para utilizar ambas piernas, mientras que de Kylian Mbappé destacó su enorme capacidad para decidir partidos. "Mbappé no asusta, pero todo el mundo sabe qué cualidades tiene. Aunque no esté metido en el partido, te lo puede cambiar en una acción rápida. Hay que estar atentos durante los 90 minutos", afirmó.

El defensa ya conoce bien al delantero francés después de haberse enfrentado a él en varios Clásicos entre Barcelona y Real Madrid, una experiencia que considera muy útil para afrontar el desafío mundialista.

La confianza de Flick

Hansi Flick también ha tenido mucha importancia en su crecimiento como futbolista. El técnico alemán apostó por él desde su llegada al banquillo azulgrana y le transmitió la confianza necesaria para seguir evolucionando. "Me dijo que tenía buenas capacidades, pero que debía enriquecerlas. Eso me ha ayudado mucho, tanto en lo futbolístico como en lo personal", explicó.

Y el apoyo de sus compañeros siempre le ayudó, sobretodo los de mayor experiencia como Laporte e Iñigo Martínez, de quienes asegura aprender cada día aspectos relacionados con el liderazgo y la concentración defensiva.

A un paso del sueño

España afronta ahora uno de los partidos más importantes de los últimos años, ya que nadie sabe cuando podrá volver a disputar una final mundialista.

Su madurez, impropia de su edad, y su rendimiento sobre el terreno de juego le han convertido en uno de los grandes nombres propios del torneo. Ahora, con Francia como último obstáculo antes de la gran final, el joven defensa ya reconoce que se permite soñar.

Como él dice, la copa ya la tiene en sus sueños, ahora hay que intentar convertirla en realidad.