El sueño de Cubarsí de enfrentrarse en la final contra Messi

Pau Cubarsí se ha asentado como titular en la Selección Española tras una gran temporada en el FC Barcelona, formando una pareja sólida con Laporte en un Mundial muy exigente. Con solo 19 años, destaca por su madurez, la confianza del grupo y la ambición de un equipo que busca crecer partido a partido y pelear por el título hasta el final, incluso si es Argentina

El joven central del FC Barcelona, Pau Cubarsí se ha ganado la titularidad tras una temporada muy regular en su club y ha logrado asentarse en el once de Selección de fútbol de España, formando una pareja defensiva sólida junto a Aymeric Laporte en un Mundial marcado por la alta competencia.

Su crecimiento ha dejado incluso movimientos importantes en la lista definitiva, con la ausencia de Robin Le Normand, mientras que jugadores como Eric García o Marc Pubill siguen apretando desde atrás por un puesto.

En una entrevista con SPORT, el defensa analiza el crecimiento del equipo tras un inicio irregular en ataque: “Empezamos bien atrás, pero en el primer partido nos faltó circulación. En el segundo mejoramos en intensidad y agresividad”

“Lo dije en la previa: había que tener más garra e intensidad”

Pau Cubarsí pone el foco en el crecimiento de la Selección Española en este arranque de Mundial, donde el equipo ha ido de menos a más tras una preparación irregular en los amistosos y un primer partido en el que costó encontrar ritmo y fluidez.

El central del FC Barcelona reconoce que la adaptación no es sencilla en una cita así: “Sabemos que en los primeros partidos cuesta más porque te tienes que adaptar y es más complicado”

Con solo 19 años, Cubarsí tiene toda su atención en el Mundial. Centrado los 90 minutos del partido y hasta fuera de él.

El mensaje es claro de cara al resto del torneo donde se tienen que poner las pilar, subir el nivel competitivo y dar su mejor versión.

Ambición sin techo

Pau Cubarsí evita cualquier etiqueta individual y pone el foco en lo colectivo cuando se le pregunta por su nivel actual dejando claro que él siempre intenta ser mejor cada día, teniendo rachas buenas o malas, pero estando con el equipo para ganar.

El grupo llega al Mundial con una mentalidad muy consolidada tras los últimos años de crecimiento y con la victoria de la Eurocopa. Destaca la buena convivencia y el conocimiento mutuo entre los internacionales, lo que ha reforzado la confianza dentro del vestuario. Por eso siguen teniendo la ambición intacta y dándolo todo. Son jóvenes y otros tienen experiencia y es una de las claves para la buena combinación que están teniendo.

El sueño de jugar contra Messi

Cubarsí no lo esconde. Le encantaría jugar la final contra Messi. Para el central del FC Barcelona, esa situación tendría un valor especial no solo por el rival, sino por lo que implicaría para su carrera: disputar el partido más importante del fútbol mundial.

Messi es su ídolo desde que era pequeño y es una referencia constante en su entorno familiar y en su formación como futbolista, marcada por su vínculo con el Barça.

Y aunque todos sabemos que Argentina es una selección difícil de ganar, Cubarsí lo tiene claro: el grupo se ve capaz de llegar hasta el final y pelear por el título.

Confianza y calma antes de Uruguay

La Selección Española llega al partido ante Uruguay con una sensación de tranquilidad que se nota dentro y fuera del vestuario. El grupo transmite confianza en lo que está haciendo, con la idea clara de que el trabajo empieza a dar resultados y que el equipo va encontrando su ritmo en el Mundial.

Destaca que estos días de descanso han servido para desconectar un poco del ritmo competitivo y recuperar fuerzas, algo que es importante y no hay que dejar a un lado en un torneo tan exigente.