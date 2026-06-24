El Ramón Sánchez-Pizjuán inaugura un nuevo espacio para el público en general: 'La terraza de Nervión'

El feudo nervionense estrena el 'Premier Sevilla Sky Cocktail Bar', un nuevo espacio de restauración para el público general que permitirá disfrutar del estadio de una forma distinta a lo habitual

La vida sigue en el Sevilla FC. A pesar de la situación de venta que aún sigue sin desatascarse, la entidad ya trabaja para darle forma a la nueva temporada 26/27, con el ánimo de que el rumbo pueda ir cambiando y se pueda experimentar la tan ansiada y codiciada tranquilidad. Ya presentada la campaña de abonados, y con la presentación de las equipaciones oficiales a la vuelta de la esquina, poco a poco se van conociendo detalles nuevos de la entidad. Uno de ellos se encuentra en el propio estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, siendo una oportunidad única para el público general para poder adentrarse en el feudo sevillista, como es 'La terraza de Nervión'.

La ya existente zona "Sky Nervión" pasa a llamarse "Premier Sevilla Sky Cocktail Bar", por lo que la conocida franquicia pasa a formar parte de la explotación de este sitio que ofrece unas vistas únicas del feudo de todos los sevillistas. Este espacio no es que sea algo nuevo, ya que era una de las experiencias que ya se podía disfrutar en los partidos en casa del Sevilla FC, donde era habitual ver a decenas de aficionados observando el encuentro desde esa zona que ofrece un importante servicio de restauración. Ahora ofrecerá más funciones, y podrá ser más accesible para que los sevillistas disfruten de su casa cuando lo deseen.

El club, en un comunicado, indica que este es uno de los puntos que "muestra la estrategia del club de hacer de las instalaciones de la entidad espacios de ocio y turismo en Sevilla, con actividad todos los días del año, en la línea del Stadium Tour o los múltiples eventos corporativos que se celebran en los espacios de las instalaciones del club". Este miércoles será la preinauguración para los distintos medios de comunicación, anunciándose en los próximos días la apertura para el público en general.

Un espacio único incluso para el Mundial

Esta nueva propuesta se dirigirá no únicamente a la afición del Sevilla FC, ya que será de gozo para todos aquellos visitantes o ciudadanos que deseen disfrutar de un ambiente exclusivo en un entorno verdaderamente único, como el mítico estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Una oportunidad única de poder conocer uno de los templos del fútbol español desde una perspectiva distinta y especial. Ya son muchos los estadios que ofrecen servicios de restauración y que hacen que la experiencia futbolística quede en mucho más que en un mero partido. De esta forma, el club de Nervión se suma a esta lista ofreciendo este servicio junto a la conocida franquicia.

El Sevilla FC, en su comunicado, también anuncia que la Copa del Mundo tendrá gran importancia durante estos días. "La terraza se convertirá en el punto de encuentro ideal para vivir las emociones deportivas que están por venir. El 'rooftop' contará con pantallas donde se proyectará una selección de partidos de la Copa del Mundo, permitiendo a los asistentes disfrutar de cada encuentro clave en un ambiente vibrante y al aire libre", versa en la página web.