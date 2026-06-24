Biris Norte y las Peñas cargan contra la directiva del Sevilla por los abonos: "Un atropello financiero"

El grupo de animación se suma al "enérgico" comunicado de protesta de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, para denunciar el "claro afán recaudatorio" de una directiva a la que acusa de atentar especialmente contra el público infantil y el relevo generacional en las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán

A la directiva del Sevilla FC se le acumulan las protestas de sus aficionados. @birisoficial

"El Sevilla FC es de su gente. Su mayor patrimonio es el futuro de esos niños a los que hoy se pretende castigar. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se mercantiliza con la ilusión de la cantera de Nervión. ¡Rectificación ya! ¡Por un sevillismo de los sevillistas!". Bajo estas proclamas jaleadas desde la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando y suscritas por Biris Norte, a la directiva del club nervionense le ha crecido el enésimo conato de incendio social en esta relación tóxica que cada día que pasa se vuelve aún más insoportable.

La razón del enfado del sevillismo, en esta ocasión, es una campaña de abonos para la temporada 2026/2027 que el club nervionense había vendido resaltando una "nueva congelación de precios" y que con el paso de las horas y de los días ha ido incubando una malestar generalizado que ha derivado en esta "enérgica repulsa" que define la campaña como "un atropello financiero". Todos los días hay lío. La afición sigue gritando SOS.

Biris Norte también alza la voz contra y recuerda agravios constantes a la afición del Sevilla

"Nos sumamos a las quejas y exigencias de la Federación de Peñas Sevillistas. Recordemos que las televisiones y la liga nos masacraron con horarios a las 14:00 y a las 16:00 horas cuando el calor más apretaba y con partidos entre semana a las 21:00 horas durante el invierno", ha expresado el grupo de animación Biris Norte a través de sus perfiles en redes sociales.

"¿En qué cabeza cabe que estos horarios totalmente perjudiciales e incluso peligrosos para los niños cuenten para penalizarlos por no asistir? Antes de intentar recaudar a costa de las familias sevillistas, que peleen por unos horarios dignos y coherentes para la afición", ha espetado el colectivo de Gol Norte del Sánchez-Pizjuán, compartiendo el extenso y detallado comunicado oficial difundido horas antes por la agrupación social que preside Carlos Jiménez.

El comunicado de la Federación de Peñas del Sevilla contra la campaña de abonos del club

"La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando alza la voz de manera enérgica contra el atropello financiero que la directiva del Sevilla FC ha perpetrado contra los peñistas y sevillistas más jóvenes en la campaña de abonados. Exponemos nuestra más firme repulsa ante una medida puramente recaudatoria que castiga el relevo generacional en Nervión", expone en su escrito el colectivo (uno de los convocantes de la manifestación del pasado 18-J), que exige "una rectificación inmediata" bajo una serie de puntos que ESTADIO Deportivo transcribe de manera íntegra:

1. El atropello a los abonados con pack familiar, castigo injustificable

El club penaliza con subidas de decenas de euros a niños acogidos al Pack Familiar por no asistir a partidos fijados (muchos se han jugados en lunes por la noche, ignorando la incompatibilidad absoluta con el colegio al día siguiente).

2. Maltrato al sevillismo

Cientos de sevillistas, muchos con dificul- tades añadidas de desplazamiento por vivir fuera de la capital, son señalados económicamente por el simple hecho de ser niños.

3. Mercantilismo salvaje

Se utiliza la asistencia como un arma arro- jadiza para inflar las cuotas, convirtiendo una supuesta ventaja social en una trampa financiera que asfixia a los hogares.

4. No son formas de hacer sevillismo. Destrucción del arraigo

El sentimiento sevillista no se impone a golpe de talonario; se cultiva permitiendo que los niños crezcan en las gradas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Con estas políticas restrictivas, la actual gestión no fomenta el apego a los colores, sino que expulsa directamente a las nuevas generaciones del estadio. Imponer penalizaciones sin excluir los horarios nocivos de la televisión demuestra una alarmante falta de empatía hacia los aficionados de base.

5. Exigencias irrenunciables a la directiva. Anulación inmediata del recargo

Retirada automática del incremento económico apli- cado a todos los abonos infantiles afectados por la cláusula de asistencia. Exención de horarios nocivos: Ningún partido disputado en día laborable o a partir de las 21:00 horas debe computar jamás para penalizar a un menor de edad.