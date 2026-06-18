El "grito de auxilio" del sevillismo, alto y claro: "No pueden seguir ni un minuto más"

Unos 7.500 aficionados blanquirrojos iniciaron una movilización a la que se fueron uniendo muchos más hasta llegar a una Puerta de Jerez abarrotada; la exigencia unánime a Del Nido Carrasco y sus colaboradores: "Que se vayan por el bien del club; que nos dejen salvarlo a nosotros"

Miles de aficionados del Sevilla FC (unos 7.500 según estimaciones de la Policía) han acudido este jueves 18 de junio a la llamada de los principales colectivos y plataformas nervionenses para protestar contra los actuales dirigentes del club. Un año después de la movilización que arrancó en Las Setas de La Encarnación y terminó en la Plaza Nueva, los seguidores blanquirrojos han discurrido esta vez desde el mosaico del Gol Sur del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán hasta la Puerta de Jerez, emblemático lugar donde se han celebrado todos los títulos hasta 2023, para dejar patente su malestar por la gestión del consejo de administración que preside José María del Nido Carrasco. Con consignas como "el Sevilla somos nosotros" y alguna alusión al eterno rival, todo discurrió en calma y sin incidentes.

"Como representante del colectivo más numeroso de la afición, el mensaje es muy claro: que se vayan por el bien del Sevilla FC. Me consta que tienen ofertas y están bastante claras, por lo que les pedimos que aceleren los plazos de venta y salgan cuanto antes. Con este grito de auxilio de los que estamos hoy aquí, una afición que es inquebrantable, que nunca falla y que es de granito y apasionada, lo que les pedimos es la máxima transparencia posible, puesto que esto viene provocado por ese silencio que tienen ellos", apuntaba antes de la salida el presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, Carlos Jiménez.

Por su parte, Joaquín González, su homólogo de Accionistas Unidos, terciaba: "Que el consejo dimita, porque ya está amortizado y lleva cinco años llevándonos cada vez más a la ruina. Nos tienen endeudados y no pueden seguir ni un minuto más, pues no son capaces de gestionar una empresa. Que dejen entrar a sevillistas profesionales que sepan de gestión de empresas y que nos dejen hacer una ampliación de capital donde el sevillismo pueda volver de nuevo a dar el do de pecho. Que nos dejen a nosotros lo que ellos no quieren hacer, que es poner dinero por el club y salvarlo. Que ellos no son capaces, pues que se vayan y dejen paso a los que queremos".

"El sevillismo está dispuesto a poner dinero, pero no para que esta gente se lo lleve a su casa calentito"

Y añadía: "Comparado con los otros, (se refiere a la 'tercera vía' de Antonio Lappí y Fede Quintero) infinitamente mejor. ¿Por qué? Porque son sevillistas. Todo lo que huela y tenga un fondo de sevillismo es lo que nosotros queremos. Si ellos son los que finalmente pueden entrar, aquí estaremos nosotros con nuestro apoyo, no sólo emocional, sino con dinero. El sevillismo está dispuesto a ponerlo, igual que puso el dinero para los bonos, y para la fila cero, y para el fichaje de Bertoni; estamos dispuestos a poner dinero, pero no para que esta gente se lo lleve a su casa calentito. El sevillismo está siempre con el Sevilla, desde nuestros bisabuelos hasta nuestros nietos. Siempre, siempre seremos el alma del Sevilla, independientemente de la sociedad anónima".

La afición respondió de manera heterodoxa y se fue uniendo durante el recorrido

Aunque inicialmente hubo menos gente de la esperada (los organizadores querían reunir entre 20.000 y 30.000 personas) por el calor y otras cuestiones (laborales, sobre todo), la afición del Sevilla FC respondió a la llamada de los grandes colectivos nervionenses de manera heterodoxa. Así las cosas, muchos se fueron incorporando a la marcha durante el recorrido por la calle Eduardo Dato, la Avenida Menéndez y Pelayo, los Jardines Murillo y la calle San Fernando, unos cuatro kilómetros que sirvieron para comprobar que el sevillismo no estaba dispuesto a dejar solo a la entidad. Luego, se confirmaría que otro buen puñado esperaba a la marcha en la misma Puerta de Jerez.

El manifiesto de este 18-J

Alrededor de las diez menos cuarto de la noche, la movilización llegó hasta su destino y, tras entonar a coro el himno del Sevilla FC, el periodista Miguel Ángel Moreno fue el encargado de leer el manifiesto con el que se abrochaba la jornada: "¡Sevillistas! Aquí estamos, en la Puerta de Jerez, el sitio donde celebramos los éxitos de nuestro querido club, para, en esta ocasión, una vez más, juntos, hombro con hombro, con la fuerza de la pasión sevillista, y el empuje de nuestra gloriosa historia, DEFENDER A UNA INSTITUCIÓN MÁS QUE CENTENARIA QUE SE LLAMA SEVILLA FÚTBOL CLUB. ¡¡¡Gracias por estar aquí, por demostrar vuestro sevillismo y por vuestro afán de dejar a las generaciones futuras, el Sevilla Futbol Club que recibimos de quienes nos precedieron en la fe blanquirroja!! Esta manifestación, que ha reunido aquí a decenas de miles de sevillistas, se produce en un momento crucial y de absoluta emergencia para la entidad, y tiene un objetivo prioritario: SALVAR AL SEVILLA FÚTBOL CLUB DE LA RUINOSA SITUACIÓN SOCIAL, INSTITUCIONAL, DEPORTIVA Y ECONÓMICA en la que nos tienen inmerso los actuales dirigentes del club, quienes, si tienen vergüenza y sevillismo, deben dimitir y cesar en sus cargos. LA NEFASTA GESTIÓN, en todos los ámbitos y durante 4 temporadas, del Consejo de Administración es un hecho tangible, como lo es, que su modelo de negocio, hipotecando el club a base de préstamos y deudas, y su proyecto accionarial, basado en el maldito PACTO X LA PASTA, está AGOTADO y AMORTIZADO y NOS LLEVA A LA DESAPARICIÓN.

Todas las familias que dirigen el club, todos ellos, deben dar un paso al lado y dejar a la sociedad en manos de PROFESIONALES que la reconduzcan, de gestores deportivos y empresariales CUALIFICADOS y eficaces, y de SEVILLISTAS que la cuiden, la quieran, y hagan que este club vuelva a tener un PROYECTO VIABLE Y GANADOR. Necesitamos, nuestro Sevilla necesita, y con urgencia, la apertura de un nuevo ciclo con un nuevo Consejo de Administración, que salga del consenso entre sevillistas, que saque a la entidad de la parálisis actual, que trasmita ilusión, que aleje el fantasma del descenso de categoría, que cuide al socio y al abonado, que fortalezca nuestra cantera y que consiga el capital necesario para sacar a la entidad de la ruina en la que está instalada la sociedad. Los causantes de ese descalabro económico, deportivo y social tienen nombres y apellidos. Están todos sentados o representados en el Consejo de Administración, subastando el club al mejor postor, y, lo que es peor, BLOQUEANDO tozudamente cualquier vía que no sea la de salir multimillonarios ellos y sus segundas y terceras generaciones, exigiendo desorbitadas sumas por sus acciones.

Su codicia tiene paralizado el presente y el futuro del club, y su avaricia les impide mirar más allá de sus cuentas bancarias y su patrimonio familiar. Y, si las familias accionariales que gobiernan el club no pueden, no saben o no quieren, que le den la palabra al sevillismo. No fallaremos. En vez de buscar un inversor de sentimiento no sevillista, apuesten por darle la palabra a esta NOBLE, FIEL, LEAL y EXIGENTE afición que se ha ganado con creces el derecho a que se le escuche y se le respete. Hagan una ampliación de capital, más que necesaria, y renuncien los grandes accionistas, las familias que han destrozado el Patrimonio del Club, al Derecho de Suscripción Preferente. El sevillismo responderá, como hizo en 1997, cubriendo las necesidades de liquidez del club. Pero háganlo, ya. No esperen a que no suene la flauta por tercer año consecutivo y nos vayamos de cabeza a segunda división. Convoquen de inmediato una Junta General Extraordinaria de Accionistas, y dejen de mirar hacia otro lado como si no pasara nada. VUESTRO TIEMPO HA TERMINADO.

Podréis vender vuestras acciones, estáis en vuestro derecho; podréis enriqueceros vendiendo la SAD, en vuestras manos está; pero el SEVILLA FUTBOL CLUB, el legado generacional recibido a través de 136 años de historia, y su AFICIÓN, el alma del club, NO ESTÁ EN VENTA. NO OS PERTENECE. Por eso, trataremos de impedir que quién venga se lucre a costa de nuestro patrimonio inmobiliario, construido con el esfuerzo de los sevillistas que descansan en el tercer anillo del Ramón Sánchez-Pizjuán. Aquí, en Sevilla, en esta Puerta de Jerez, Kilómetro Cero del sevillismo, hemos vuelto a demostrar que nuestro club no está abandonado a su suerte, y nuestra afición está más viva que nunca. Defenderemos con orgullo el legado recibido de varias generaciones a lo largo de nuestra historia. ¡SEVILLISTAS!, está en juego la supervivencia del club, la disolución de la SAD, y por ende la desaparición del Sevilla Fútbol Club. ¡PORQUE NUESTRA PASIÓN NO ES SU NEGOCIO! ¡PORQUE EL SEVILLA, SOMOS NOSOTROS! Gritad conmigo: "¡VIVA EL SEVILLA! ¡VIVA EL SEVILLA! ¡VIVA EL SEVILLA!".

El broche de Antonio García Barbeito

"Quiero agradecer sinceramente a la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, al Colectivo Biris Norte y a la asociación Accionistas Unidos el que hayan querido contar conmigo para poder dirigirme a vosotros, sevillistas de a pie, sevillistas de corazón, para unirme a vuestro deseo, a vuestro anhelo, para que nuestro querido y amado Sevilla Fútbol Club vuelva a ser el que tanta gloria, tanta plata trajera a nuestra ciudad. Es necesario en estos momentos de incertidumbre y desasosiego volver a unir al sevillismo en torno a un proyecto ganador, profesional y capaz de devolvernos la ilusión perdida y las ganas de volver a hablar de fútbol en esta ciudad que 'blanquirrojea' como ninguna otra en el mundo. Y, efectivamente, debe abrirse un nuevo ciclo, una nueva era, para que esta centenaria institución vuelva a ser el orgullo de los sevillistas y que seamos capaces de transmitir a las generaciones futuras el legado de nuestros ancestros a través de 136 años de gloriosa existencia. En esa Puerta de Jerez, escenario mudo de tanta gloria y tanto éxito donde estáis congregados miles de sevillistas, os mando mi apoyo incondicional y animo a que, con toda la pasión sevillista y el brillo de nuestra inmaculada historia, sigáis defendiendo nuestro escudo, nuestra bandera y nuestra historia. No hay nada más hermoso ni más digno en estos momentos que, con la fortaleza de nuestra pasión sevillista y el empuje de nuestra gloriosa historia, defender a una institución centenaria que se llama Sevilla Fútbol Club. Gracias por estar ahí, por demostrar vuestro sevillismo y por vuestro empeño en dejar a nuestros hijos y nietos el Sevilla Fútbol Club que recibimos de nuestros padres y abuelos, porque más que mi corazón, a mí me late tu escudo. ¡Viva el Sevilla!".