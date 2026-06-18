'SOS Sevilla FC', la manifestación que vuelve a unir al sevillismo: "Esperar en la planta noble a que pase el cadáver o defenderlo"

En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, y con Antonio Vázquez, responsable de comunicación de Accionistas Unidos, antes de la movilización que tendrá lugar este jueves en el mosaico de Gol Sur

El día D ha llegado. Este jueves 18 de junio el sevillismo se unirá en el mosaico de Gol Sur con la esperanza de que algo pueda cambiar en el corto plazo en la entidad hispalense. La temporada ha vuelto a ser un auténtico dolor de cabeza para todos los sevillistas que, en esta ocasión, veían como el descenso a Segunda División era un final que cada vez estaba más cerca. Sin embargo, la afición fue la primera en coger las riendas de la situación, haciendo que el Ramón Sánchez-Pizjuán fuese el hervidero necesario para lograr la permanencia en Primera División.

Tras varios meses con la posible compra del grupo Five Eleven con Sergio Ramos a la cabeza, todo se acabó cayendo. Un varapalo más para una afición que ve como, entre acusaciones de unos y otros que pudiesen explicar la situación, hay una entidad que año tras año va empeorando sus sensaciones y su plantilla. Es por eso que, un año más, las grandes plataformas sevillistas han unido fuerzas para organizar una manifestación que quiere recuperar el espíritu de 1995, cuando se consiguió que el club no sufriese el descenso administrativo.

Ante la jornada que se prevé, en ESTADIO Deportivo hemos querido hablar con dos de las plataformas que forman parte de esta manifestación, todo eso con la intención de conocer los detalles de una movilización que quiere ser histórica.

Una manifestación que se espera que sea histórica

Una de las entidades referentes para el sevillismo es la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando'. Con el presidente Carlos Jiménez a la cabeza, quiso expresar ese sentir de la afición en estos momentos. "Nace todo como un grito de auxilio. El lema es 'SOS Sevilla FC'. Vemos la situación en la que se encuentra la entidad que cada vez está económicamente, deportivamente y socialmente más demacrada y esperamos que toque fondo lo antes posible. La afición del Sevilla se ha ganado el respeto y, a día de hoy, está más unida que nunca ante la desesperación del silencio de los máximos accionistas".

Las estimaciones apuntan a que más de 30.000 sevillistas puedan estar presentes en esta movilización, superando de esta forma los números que se tuvieron el pasado año. "Pretendemos que sea histórica o, al menos, que sea muy masiva. Estimamos que va a haber una participación muy importante. Queremos llegar a las 30.000 personas y, bueno, en esos números nos podemos mover. Esperemos que así sea y que, a pesar de que suban las temperaturas, nadie se quede en casa y se ronden los números del año 1995".

También fue cuestionado acerca de la comparecencia que José María del Nido Carrasco ofreció el pasado viernes, unas palabras que "no dicen nada". "La rueda de prensa la vi y no me dice nada. (...) Las respuestas, las dos o tres respuestas aprendidas y del guion preestablecido que traía marcado desde donde fuera, pues no se movía. Para eso es mejor que no hubiera dicho nada", finalizó.

Accionistas Unidos, contundente en sus reivindicaciones

Otro de los grupos implicados en esta movilización es Accionistas Unidos. El grupo acumula cerca del 5% del accionariado de la entidad y, en estos últimos años, está concentrando a todos esos sevillistas que se encuentran hartos por la deriva del club nervionense. En este caso, hemos podido hablar con responsable de comunicación, Antonio Vázquez, que ha mostrado ese ánimo por intentar que las cosas cambien. "Las previsiones que tenemos es que el sevillismo va a salir a la calle de manera masiva, de manera cívica, de manera legal y pacífica, por supuesto. Y esperamos una masiva asistencia, como no podía ser menos. (...) Estamos convencidos de que la manifestación del día dieciocho de junio va a ser un absoluto éxito, y que de esa manifestación saldrá ganando el Sevilla FC", declaró

Muchos aficionados, cuando hablan de la manifestación, se refieren a ella como un acto que no servirá para que cambien las cosas. Sobre esa afirmación también ha querido referirse. "Estoy seguro y sé quiénes son los que no van a ir a la manifestación; que son los que nos han traído hasta aquí, el Consejo de Administración y sus dirigentes que han puesto al Sevilla FC prácticamente al borde de la bancarrota. (...) El pacto por la pasta volvió a salir a escena en ese mismo momento y, lo que parecía imposible de unir, a través del dinero se unió. Estamos convencidos que el sevillismo va a salir a la calle porque tiene suficientes razones y motivos para que se le escuche y respete", respondió.

¿Ha habido algún contacto a Accionistas Unidos para evitar la manifestación? Antonio lo deja claro. "No, no hay ningún vínculo ni ningún canal abierto. Es lamentable, pero es así. Somos el quinto grupo accionarial del club. Es decir, tenemos detrás más de mil accionistas que nos tienen representando sus acciones. Representamos en torno a un 4 o 5% de la entidad y hay veinte mil acciones que no se van a vender, que no se van a vender. De esas veinte mil acciones, representamos en torno a cuatro o cinco mil. Quiero decir con ello que, de alguna forma, no han contado nosotros".

Por último, quiso arrojar una curiosa tesitura. "Hay dos formas de plantearse qué hacer. Una es esperar en la planta noble a que pase el cadáver del Sevilla FC vendido, envuelto y adueñado por intereses ajenos al sevillismo. Otra forma es defender el club como siempre ha hecho la afición del Sevilla en los últimos 136 años".

Algunos detalles de la manifestación

Con todo esto, únicamente queda que todo comience. La movilización comenzará a las 20:30 en el mosaico de Gol Sur del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y, a partir de ese punto, comenzará un recorrido que tendrá su colofón en la Puerta de Jerez, símbolo de los éxitos del Sevilla FC. Este transcurrirá por las avenidas de Eduardo Dato y de Menéndez Pelayo. Posteriormente, proseguirá por los Jardines de Murillo para acabar en la calle San Fernando.

"Se acerca una nueva batalla y, como en tantas otras ocasiones, volveremos a estar donde siempre: junto al escudo, defendiendo estos colores con el alma". Este es el lema que han utilizado las plataformas convocantes para hacer que el sevillismo pueda vivir este jueves una nueva jornada de defensa de la entidad nervionense.