El Sevilla descarta oficialmente el fichaje de Patrik Mercado y su club "emprenderá acciones legales"

El club nervionense ha confirmado oficialmente que "no es posible la consumación de la contratación" del joven medio y desde Ecuador afirman que Independiente del Valle presentará "una demanda millonaria"

Hace días que se barruntaba que el Sevilla había descartado definitivamente el fichaje de Patrik Mercado, pero no ha sido hasta hoy, bien entrada la tarde, cuando el club ha anunciado una decisión que parecía cantada desde hace tiempo.

De este modo, la entidad de Eduardo ha confirmado que finalmente no se hará con los servicios del centrocampista ecuatoriano tras haber alcanzado un preacuerdo con Independiente del Valle en el mes de febrero para ejecutar su fichaje hasta 2031 en el presente verano. El motivo de este cambio de postura fue la grave lesión que sufrió el futbolista poco después del anuncio, con una doble rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha.

El comunicado oficial del Sevilla

Desde entonces, el Sevilla ha dejado entrever que se echaría para atrás en determinadas ocasiones hasta que hoy lo ha hecho oficial con un breve comunicado: "El Sevilla FC comunica que no es posible la consumación de la contratación del jugador Patrik Mercado por razones contempladas en los acuerdos suscritos con Independiente del Valle, al cual se le ha informado pormenorizadamente de esta circunstancia de manera formal".

El club nervionense no da ningún detalle más al margen de lo que ya ha asegurado otras veces sobre que no se han cumplido cláusulas contempladas en los acuerdos rubricados en su momento para la incorporación del internacional con Ecuador por seis millones de euros.

Las revisiones médicas a las que se ha sometido el futbolista han conducido a la decisión final del Sevilla después de que cayera lesionado el 22 de marzo. Desde su entorno se apuntaba a ESTADIO Deportivo semanas atrás que completaría su recuperación en el mes de octubre, si bien su regreso a los terrenos de juego podría demorarse hasta 2027 más allá del estado en el que pueda volver.

La reacción de Independiente del Valle según aseguran en Ecuador

Cabe apuntar que tanto Independiente del Valle como el círculo de Mercado han mantenido en todo momento que "existe un contrato laboral firmado tres meses antes de la lesión que la FIFA respeta", por lo que en su momento ya amenazaron con que el Sevilla podría enfrentarse a una demanda.

Días atrás ya se apuntaba en el país del futbolista que la cancelación conllevaría una indemnización de tres millones de euros, mientras que hoy mismo, una vez conocida la decisión del Sevilla, desde Ecuador apuntan a ESTADIO Deportivo que "Independiente tomará acciones legales contra el Sevilla por ese tema con una demanda millonaria". En el Sevilla están tranquilo en este sentido remitiéndose a las cláusulas del preacuerdo.