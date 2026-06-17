Calientan la gran manifestación de este 18-J: "El Sevilla ni está en venta ni les pertenece"

Biris Norte, la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando y Accionistas Unidos recuerdan la trascendencia de la movilización, que partirá este jueves a las 20:30 horas del mosaico de Gol Sur del Ramón Sánchez-Pizjuán y terminará en la Puerta de Jerez para pedir cambios drásticos

El sevillismo se echa a la calle este jueves 18 de junio. La cita, a las 20:30 horas junto al mosaico de Gol Sur del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, desde donde se espera que parta una multitud blanquirroja hacia el centro de la ciudad de Sevilla, con final en la Puerta de Jerez, tras recorrer Eduardo Dato, la Avenida Menéndez y Pelayo, los Jardines Murillo y la calle San Fernando. Unos cuatro kilómetros que los aficionados nervionenses tardarán no menos de 45 minutos en transitar, haciendo saber a toda la ciudad que desean cambios drásticos en la actualidad societaria de una entidad inmersa en un proceso de venta de su mayoría accionarial.

En cuanto se consumó el fracaso de las negociaciones con el grupo inversor liderado por Sergio Ramos y se produjo aquel cruce de declaraciones, las del camero de viva voz y las de los principales tenedores de títulos, vía comunicado, los actores principales de la masa social sevillista se pusieron de acuerdo para repetir la movilización de hace casi un año. En concreto, el 27 de junio de 2025 los seguidores de la institución más antigua de la ciudad se echaron a la calle para recordar que seguían "en pie de guerra", para pedir la dimisión del consejo de administración presidido por José María del Nido Carrasco y para defender su sentido de pertenencia: "El Sevilla somos nosotros".

Biris Norte: "Mañana, sal a la calle. Por nuestro estadio, nuestra casa"

Ahora, tres de los principales convocantes y, a la sazón, tres fuerzas vivas del sevillismo han insistido en la importancia de que cuantos más hinchas mejor combatan el intenso calor que se espera en la capital andaluza luchando por sus derechos. "Mañana, sal a la calle. Por el niño que dejaste atrás y soñaba cada vez que pisaba el templo. Por aquella persona que te otorgó la mayor herencia. Por el sufrimiento de los años malos. Por las generaciones que se fueron sin ver a su equipo campeón. Por las generaciones que vienen por detrás. Por las noches de jueves inolvidables. Por los kilómetros recorridos. Por nuestro estadio, nuestra casa. Por este amor loco, inquebrantable y desinteresado.Mañana, sal a la calle a defender al Sevilla de quienes lo están matando, porque, en esta época tan negra, cobra más sentido que nunca esta frase de 'El Sevilla somos nosotros'", asevera Biris Norte.

La Federación de Peñas: "Volveremos a estar junto a nuestro escudo y nuestros colores"

"Porque el Sevilla FC es su gente. Porque el Sevilla FC es su afición. Mañana, volvemos a estar donde siempre hemos estado: junto a nuestro escudo y nuestros colores. ¡No faltes! ¡EL SEVILLA SOMOS NOSOTROS!", expresa en un escueto comunicado la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, que espera un seguimiento multitudinario de la convocatoria realizada hace escasas semanas por diferentes plataformas que sienten en blanco y rojo.

Accionistas Unidos: "Pueden mercadear con sus acciones y enriquecerse vendiendo la SAD, pero..."

"De los 136 años de historia del Sevilla FC, sólo 34 son bajo la denominación impuesta de SAD. Que no os confundan: pueden mercadear con sus acciones y pueden enriquecerse vendiendo la SAD, pero el Sevilla Fútbol Club ni está en venta ni les pertenece. Nuestro patrimonio inmobiliario ha sido levantado con el esfuerzo de varias generaciones de sevillistas. ¡Y defenderemos ese legado! ¡¡Sevillista, ésta es tu manifestación!! #ElSevillaSomosNosotros", sentencia Accionistas Unidos, otro de los grupos que promueve la movilización y que insta a todos los seguidores nervionenses a hacerse oír y demostrar su amor por los colores.